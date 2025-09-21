Θεσσαλονίκη: Αγέλη αγριογούρουνων κάνει…επιδρομή σε κάδους στο Πανόραμα -Βίντεο - iefimerida.gr

Εξόρμηση για φαγητό έκανε μια αγέλη τουλάχιστον επτά αγριογούρουνων σε κάδους, στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Περίοικος απαθανάτισε τη στιγμή που τα αγριογούρουνα «γευματίζουν» ανενόχλητα, τρώγοντας τα σκουπίδια από τον πράσινο κάδο, που είναι πεσμένος στο έδαφος.

Σύμφωνα με το thesspost, οι εμφανίσεις των αγριογούρουνων αποτελούν ένα συνηθισμένο φαινόμενο στην περιοχή, καθώς τελευταία κάνουν όλο και συχνότερες εμφανίσεις τις βραδινές ώρες, προς αναζήτηση τροφής.