Θεσσαλονίκη: Άδειασαν ολόκληρο σπίτι στο πεζοδρόμιο, πρόστιμο 3.000 ευρώ επέβαλε ο δήμος -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Η ανακαίνιση σε ένα σπίτι στην περιοχή Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη, αντί να καταλήξει σε ειδικούς κάδους απορριμμάτων, «μετακόμισε» στο πεζοδρόμιο.

Μπάζα, σπασμένα έπιπλα, καναπέδες και σακούλες γέμισαν το πεζοδρόμιο και, μετά την κινητοποίηση και την έκταση που πήρε το θέμα από τα παράπονα κατοίκων και γειτόνων, έσπευσε σήμερα φορτηγό με ειδικούς κάδους για να απομακρύνει τα μπάζα.

Όπως αναφέρει το rthess, από τον Δήμο Θεσσαλονίκης επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ, που είναι και το ανώτατο δυνατό.

Δείτε το βίντεο του RThess