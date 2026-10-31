 Θεσσαλονίκη: 6χρονη έπεσε από τον πρώτο όροφο εμπορικού κέντρου -Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 6χρονη έπεσε από τον πρώτο όροφο εμπορικού κέντρου -Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Αmbulance
Ασθενοφόρο / INTIME ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΖΕΛΟΣ

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένα 6χρονο κορίτσι τραυματίστηκε μετά από πτώση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη ξέφυγε της προσοχής των κηδεμόνων της και έπεσε από τον πρώτο όροφο του εμπορικού κέντρου «Πλατεία», κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, έχοντας τις αισθήσεις του.

Παρά το γεγονός ότι η 6χρονη είναι πολυτραυματίας, δεν έχει διασωληνωθεί.

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