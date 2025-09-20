Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 50χρονος έπνιξε την αδελφή του με σακούλα -Κάλεσε την αστυνομία και το ομολόγησε - iefimerida.gr

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη όταν ένας 50χρονος έπνιξε την 60χρονη αδερφή του.



Όλα έγιναν στις 14:50 στην οδό Αλεξάνδρειας σε διαμέρισμα 2ου ορόφου. Στο σημείο μετέβη σταθμός του ΕΚΑΒ που επιβεβαίωσε τον θάνατο της γυναίκας.

Θεσσαλονίκη: Ο άνδρας κάλεσε την αστυνομία και ομολόγησε το έγκλημα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο αδελφοκτόνος ήταν αυτός που ενημέρωσε το κέντρο άμεσης δράσης και στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί με τον ίδιο να ανοίγει την πόρτα και συνελήφθη.

Το θύμα είχε τυλιγμένες σακούλες στο κεφάλι.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές είναι ετεροθαλή αδέλφια καθώς είχαν διαφορετική μητέρα. Το σπίτι που έγινε το έγκλημα είναι του θύματος.

Ο συλληφθείς, που μένει στον στη Θερμή, είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

Από τον έλεγχο που έγινε δεν υπάρχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αναφέρει τον λόγο που τον οδήγησαν στην αποτρόπαια πράξη του και ζήτησε δικηγόρο.