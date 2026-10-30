 Θεσσαλονίκη: 42χρονος οδηγούσε μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 42χρονος οδηγούσε μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα

Μπλόκο τροχαίας
Μπλόκο τροχαίας
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Υπό την επήρεια μέθης οδηγούσε 42χρονος στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς με το αυτοκίνητό του.

Ο άνδρας, με καταγωγή από τη Γεωργία, συνελήφθη χθες το βράδυ, ενώ κατά τη σύλληψή του φέρεται να αντιστάθηκε σθεναρά.

Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε άδεια οδήγησης ούτε έγγραφα που να δικαιολογούν τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και του ΚΟΚ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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