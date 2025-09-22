Θεσσαλονίκη: Υπό κράτηση παραμένει 36χρονος που συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση 4 ανηλίκων σε σχολείο - iefimerida.gr

Υπό κράτηση παραμένει ένας άνδρας 36 ετών, που κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά τέσσερα ανήλικα αγόρια σε δημοτικό σχολείο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με καταγγελία, όλα συνέβησαν το βράδυ της περασμένης Κυριακής, ενώ, εκτός από την παρενόχληση, ο 36χρονος, ομογενής από τη Γεωργία, φέρεται να ακολούθησε τα παιδιά, ηλικίας 9 και 11 ετών.

Αστυνομικοί τον συνέλαβαν και εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και απειλή.

Ήταν μεθυσμένος ο 36χρονος -Αρνείται τις κατηγορίες

Ο ίδιος φαίνεται πως βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, καθώς ομολόγησε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, αλλά αρνείται τις υπόλοιπες πράξεις και γι' αυτό ζήτησε να συγκεντρωθεί υλικό από κάμερες της περιοχής.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, το οποίο ανέβαλε την εκδίκασή της επειδή απουσίαζαν οι μάρτυρες του κατηγορητηρίου.

Την ίδια ώρα, ο 36χρονος ισχυρίστηκε ότι ασκήθηκε βία εναντίον του από γονείς και διά των υπερασπιστών του επιφυλάχθηκε να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του.

