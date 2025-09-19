Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος που προσπάθησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο -Οδηγούσε μηχανή χωρίς πινακίδες - iefimerida.gr

Στη σύλληψη ενός 35χρονου, που οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας και αγνώστου ιδιοκτήτη, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας στη Θεσσαλονίκη.

Όλα έγιναν στην περιοχή του Ευόσμου, όταν ο 35χρονος ανέπτυξε ταχύτητα με τη μηχανή, προκειμένου να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και παραβιάζοντας κόκκινα φανάρια.

Έχασε τον έλεγχο της μηχανής, έπεσε στο έδαφος χωρίς να τραυματιστεί

Το αποτέλεσμα της άκρως επικίνδυνης οδήγησής του ήταν να χάσει τον έλεγχο της μηχανής και να πέσει στο έδαφος, χωρίς όμως να τραυματιστεί.

Στον συλληφθέντα βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις.

