Θεσσαλονίκη: 31χρονος μαχαίρωσε 25χρονη μέσα σε διαμέρισμα, δεν ήταν ζευγάρι - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης (20/8) στις 40 Εκκλησιές στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 31χρονος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι μία 25χρονη μέσα σε διαμέρισμα.

Οι δύο εμπλεκόμενοι δεν είναι ζευγάρι. Η 25χρονη φέρεται να φιλοξενούνταν στο διαμέρισμα, ενώ ο 31χρονος υποστήριξε στις Αρχές ότι η γυναίκα επιχείρησε να τον ληστέψει.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, η 25χρονη τραυματίστηκε και χρειάστηκε να παρέμβουν άνδρες της ομάδας Ζ, οι οποίοι της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και κατάφεραν να περιορίσουν την αιμορραγία.

Στη συνέχεια, η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, για να της παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με το thesspost, και οι δύο εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στις αρμόδιες Αρχές.