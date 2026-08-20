 Θεσσαλονίκη: 31χρονος μαχαίρωσε 25χρονη μέσα σε διαμέρισμα, δεν ήταν ζευγάρι - iefimerida.gr
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Θεσσαλονίκη: 31χρονος μαχαίρωσε 25χρονη μέσα σε διαμέρισμα, δεν ήταν ζευγάρι

Περιπολικό της αστυνομίας
Περιπολικό της Αστυνομίας / EUROKINISSI: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης (20/8) στις 40 Εκκλησιές στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 31χρονος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι μία 25χρονη μέσα σε διαμέρισμα.

Οι δύο εμπλεκόμενοι δεν είναι ζευγάρι. Η 25χρονη φέρεται να φιλοξενούνταν στο διαμέρισμα, ενώ ο 31χρονος υποστήριξε στις Αρχές ότι η γυναίκα επιχείρησε να τον ληστέψει.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, η 25χρονη τραυματίστηκε και χρειάστηκε να παρέμβουν άνδρες της ομάδας Ζ, οι οποίοι της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και κατάφεραν να περιορίσουν την αιμορραγία.

Στη συνέχεια, η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, για να της παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με το thesspost, και οι δύο εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στις αρμόδιες Αρχές.

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