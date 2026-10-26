Ήχησαν 21 κανονιοβολισμοί για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης -Στον Λευκό Πύργο η ιστορική σημαία του 1912, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Ημέρα διπλής εορτής είναι η σημερινή για τη Θεσσαλονίκη, καθώς η πόλη γιορτάζει την απελευθέρωσή της το 1912 αλλά και τον πολιούχο της, Άγιο Δημήτριο.

Το πρωί της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε η έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Λευκό Πύργο, ενώ η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού ανέκρουσε τον Εθνικό Ύμνο.

Κατά την έπαρση της ελληνικής σημαίας, ουλαμός του πυροβολικού της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας (ΑΣΔΗΜ) πραγματοποίησε 21 χαιρετιστήριους κανονιοβολισμούς.

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Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην παραλία της πόλης για να παρακολουθήσει τους εορτασμούς.

Το έθιμο των κανονιοβολισμών πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα την 25η Μαρτίου του 1938

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ανάλογη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί και την 28η Οκτωβρίου. Το έθιμο των κανονιοβολισμών πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 25 Μαρτίου του 1938 κατά τον πρώτο εορτασμό της 25ης Μαρτίου.

Η ελληνική σημαία που υψώθηκε πριν από λίγο στον Λευκό Πύργο είναι η ιστορική σημαία του 1912 την οποία αντίκρισε ο ελληνικό στρατός όταν μπήκε στη Θεσσαλονίκη. Αρχικά είχε υψωθεί στο διοικητήριο της πόλης μετά την υπογραφή της παράδοσης της Θεσσαλονίκης από τον Οθωμανό στρατηγό Χασάν πασά.