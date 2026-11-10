Θεσσαλονίκη: Δεκαεννέα νέα πάρκα προσθέτουν 25 στρέμματα πρασίνου έως το καλοκαίρι του 2027 - iefimerida.gr

Μικρές και μεγαλύτερες πράσινες «ανάσες» επιχειρεί να δημιουργήσει ο δήμος Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας κάθε ελεύθερη και διαθέσιμη γωνιά της πόλης.

Συνολικά 19 νέα πάρκα, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν όλα έως τον Ιούνιο του 2027, θα προσθέσουν περίπου 25 στρέμματα πρασίνου στις γειτονιές, αυξάνοντας τη συνολική έκτασή του από 660 σε 685 στρέμματα.

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Πρόκειται για ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δημιουργίας νέων πάρκων σε όλες τις δημοτικές κοινότητες της Θεσσαλονίκης, σε μια προσπάθεια της δημοτικής αρχής να πρασινίσουν σημεία που μέχρι σήμερα παρέμεναν αδιαμόρφωτα, αναξιοποίητα ή εγκαταλελειμμένα. Δέκα από αυτά τα πάρκα, τσέπης, μεσαίας ή μεγαλύτερης έκτασης, έχουν ήδη παραδοθεί στους κατοίκους, πέντε είναι υπό κατασκευή, ενώ για ακόμη τέσσερα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εκπόνησης μελετών, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

«Μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού θα παραδώσουμε συνολικά 19 νέα πάρκα, άλλα μικρότερα και άλλα μεγαλύτερα, σε όλες τις γειτονιές. Οι καινούργιοι αυτοί χώροι προσφέρουν 25 στρέμματα νέου πρασίνου στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί για κάποιους το νούμερο να φαντάζει μικρό, ωστόσο είναι ιδιαίτερα μεγάλο για μια πόλη ιδιαίτερα πυκνοδομημένη, όπως η δική μας, όπου δεν υπάρχει ούτε τετραγωνικό ελεύθερου χώρου», σημειώνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Πανίδας του δήμου Θεσσαλονίκης, Βασίλης Διαμαντάκης.﻿

Ποια πάρκα παραδόθηκαν, ποια βρίσκονται υπό κατασκευή και ποια ακολουθούν

Τα πάρκα και οι νησίδες πρασίνου, γεμάτα από δέντρα και λουλούδια, που «γεννήθηκαν» από το «μηδέν» και απολαμβάνουν οι κάτοικοι βρίσκονται στη συμβολή των δρόμων Αγίου Δημητρίου και Ιασωνίδου (Α' Δημοτική Κοινότητα), το «Urban Micro Forest» (Β΄' Δημοτική Κοινότητα), στις οδούς Μπουμπουλίνας και στη συμβολή Τζαχείλα με Κωνσταντοπούλου (Γ' Δημοτική Κοινότητα), στις οδούς Αμφιπόλεως, Αρτάκης και το πάρκο Κρυονερίου (Δ' Δημοτική Κοινότητα), στην οδό Μακεδονίας και τα παρτέρια γύρω από το Μέγαρο Μουσικής (Ε' Δημοτική Κοινότητα), και στην Εθνικής Αντιστάσεως στην Τριανδρία.Την ίδια ώρα, σε φάση κατασκευής βρίσκονται άλλα πέντε πάρκα, δύο πάρκα τσέπης και τρία μεγαλύτερης έκτασης.

Οι εργασίες «τρέχουν» αυτό το διάστημα στη συμβολή των οδών Μίκη Θεοδωράκη με την Αγίων Πάντων, αλλά και στο πάρκο βιοποικιλότητας Ξηροκρήνης, στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, το μεγάλο «Πάρκο Δικαίων» στη Μ .Μπότσαρη και τα δύο πάρκα τσέπης στην οδό Αγαπηνού, στο κέντρο της πόλης και στην οδό Αρχαιοτήτων, στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης.Τέλος, υπό μελέτη βρίσκεται η αξιοποίηση οικοπέδου άνω των τεσσάρων στρεμμάτων, απέναντι από το πάρκο Ιβάνωφ, επί της οδού Μ.Θεοδωράκη, ενώ στις νέες παρεμβάσεις προστίθενται, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη, η δημιουργία πάρκων στα Τροχιοδρομικά, στην Τριανδρία και στην Άνω Πόλη.﻿

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Αναβαθμίζεται η Άνω Πόλη με τις «50 Μικρές Ανάσες»

﻿Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι μία πρωτοβουλία, με την …κωδική ονομασία «50 Μικρές Ανάσες», για την αναβάθμιση της Άνω Πόλης. Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομος Νικηφορίδης, έχει ήδη καταγράψει μικρούς διαθέσιμους χώρους στον παραδοσιακό οικισμό, έκτασης από 10 έως 100 τετραγωνικών μέτρων, όπου θα γίνουν παρεμβάσεις, θα τοποθετηθούν παγκάκια και θα προστεθεί πράσινο.

Τα σημεία αυτά, μέσα από τη συνεργασία των δύο αντιδημαρχιών, Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος, θα μετατραπούν σταδιακά σε μικρές γωνιές για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Άνω Πόλης. Όπως εξηγεί ο κ. Διαμαντάκης, στόχος είναι κάθε διαθέσιμη γωνιά να αποκτήσει τη δική της θέση στον χάρτη των πράσινων σημείων της Θεσσαλονίκης.

ΑΠΕ - ΜΠΕ