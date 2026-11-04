 Θεσσαλονίκη: Συνέλαβαν 16χρονο για ναρκωτικά -Ήταν παραλήπτης δύο ταχυδρομικών δεμάτων με 7,4 κιλά skunk - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνέλαβαν 16χρονο για ναρκωτικά -Ήταν παραλήπτης δύο ταχυδρομικών δεμάτων με 7,4 κιλά skunk

Κατάσχεση ναρκωτικών
Κατάσχεση ναρκωτικών
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στη σύλληψη ενός 16χρονου ο οποίος παρέλαβε δέμα που περιείχε κάνναβη πάνω από 2 κιλά, ενώ περίμενε ένα ακόμα με σχεδόν 5,5 κιλά, προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τη αστυνομία το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.) ανέθεσε στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, τη διενέργεια ελεγχόμενης παράδοσης ταχυδρομικού δέματος το οποίο περιείχε 4 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους -2.080- γραμμαρίων.

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Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία ο κατηγορούμενος, αφού παρέλαβε το ταχυδρομικό δέμα, συνελήφθη.

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών εντοπίστηκε σε αποθηκευτικούς χώρους άλλης εταιρεία ταχυμεταφορών δεύτερο δέμα, το οποίο περιείχε ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού βάρους -5.410- γραμμαρίων το οποίο προοριζόταν για τον ανήλικο.

Σημειώνεται ότι συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου, για παραμέληση της εποπτείας του.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη κατόπιν προφορικής εντολής εισαγγελέα.

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Συνολικά, κατασχέθηκαν:

  • ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού βάρους 7 κιλών και 490 γραμμαρίων,
  • 2 κινητά τηλέφωνα.
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