 Γεωργιάδης: Εγκρίθηκαν 25 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού στο Νοσοκομείο Χανίων -Έρχονται άλλες 36 μόνιμες προσλήψεις - iefimerida.gr
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Γεωργιάδης: Εγκρίθηκαν 25 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού στο Νοσοκομείο Χανίων -Έρχονται άλλες 36 μόνιμες προσλήψεις

Νοσοκομείο
Νοσοκομείο / Φωτογραφία (αρχείο): Eurokinissi
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Βασίλης Βενιζέλος

Στην άμεση ενίσχυση σε νοσηλευτικό προσωπικό για το νοσοκομείο Χανίων προχωρά το υπουργείο Υγείας, καθώς εγκρίθηκαν 25 θέσεις επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού.

Όπως τονίζει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε σχετική ανάρτησή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Χ, η έγκριση δόθηκε σε συνέχεια της δικής του δημοσίας δέσμευσης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο ίδρυμα, την 30η Οκτωβρίου.

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Πρόκειται για 6 θέσεις ΠΕ Νοσηλευτικής, 5 θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής και 14 θέσεις ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, ενώ ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει επίσης, στην ίδια ανάρτησή του, ότι επίκειται άμεσα η προκήρυξη νέων θέσεων για γιατρούς, αλλά και για 36 μόνιμους νοσηλευτές.

Η σχετική ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

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