Θεσαλονίκη: Συνέλαβαν ζευγάρι που είχε κλέψει 120 παγωτά και 21 μπουκάλια ποτών - iefimerida.gr

Στη σύλληψη ενός 42χρονου και μιας 45χρονης για κλοπή παγωτών και ποτών στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα δύο άτομα εντοπίστηκαν από αστυνομικούς να κινούνται έχοντας στην πλάτη τους τρία σακίδια και τους σταμάτησαν για έλεγχο. Όταν άνοιξαν τα σακίδια βρέθηκαν μπροστά σε ένα απρόσμενο θέαμα. Εντόπισαν συνολικά 120 παγωτά και 21 μπουκάλια αλκοολούχων ποτών.

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Όταν οι δυο τους κλήθηκαν να απαντήσουν πού τα βρήκαν, δεν κατάφεραν να δώσουν πειστικές εξηγήσεις και έπειτα από έρευνα των Αρχών διαπιστώθηκε ότι τα είχαν αφαιρέσει λίγο νωρίτερα από ψιλικατζίδικο της περιοχής.

Ενώπιον των δικαστικών αρχών

Το ζευγάρι οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών και ζήτησε συγγνώμη.

Ο 42χρονος, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια περιστατικά, καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα και οδηγήθηκε στις φυλακές. Η 45χρονη καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους, με την ποινή να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και αφέθηκε ελεύθερη.