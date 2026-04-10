Θεσσαλονίκη: Σε κλίμα κατάνυξης η πρώτη περιφορά Επιταφίου από τον Άγιο Μηνά - iefimerida.gr

Μέσα σε ατμόσφαιρα βαθιάς θρησκευτικής κατάνυξης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής η πρώτη περιφορά Επιταφίου στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκεται για την περιφορά από τον Ναό του Αγίου Μηνά, στο κέντρο της πόλης.

Η πομπή ξεκίνησε στις 17:00, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου, με τους πιστούς να ψάλλουν το «Ω γλυκύ μου έαρ» υπό τη συνοδεία φιλαρμονικής ορχήστρας. Καθ’ όλη τη διαδρομή, στην οδό Ίωνος Δραγούμη, αντηχούσαν τα εγκώμια «Η ζωή εν τάφω», «Άξιον εστί» και «Αι γενεαί πάσα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μυροφόρες έραιναν τον Επιτάφιο με άνθη, ενώ αξιωματικοί του Ναυτικού τον μετέφεραν, συνοδευόμενοι από προσκόπους και μέλη του Ερυθρού Σταυρού. Πλήθος πιστών ακολούθησε την πομπή, με τις καμπάνες να ηχούν πένθιμα σε όλο το κέντρο.

Θεσσαλονίκη: Ο επιτάφιος του Αγίου Μηνά διαχρονικά ο πρώτος που εξέρχεται στους δρόμους της συμπρωτεύουσας

Ο Επιτάφιος του Αγίου Μηνά, της εκκλησίας των εμπόρων, αποτελεί διαχρονικά τον πρώτο που εξέρχεται στους δρόμους της πόλης, παράδοση που διατηρείται για περισσότερο από έναν αιώνα. Έμποροι και εργαζόμενοι της περιοχής διέκοψαν προσωρινά τη δραστηριότητά τους, βγαίνοντας από τα καταστήματά τους, ενώ για αρκετή ώρα ανεστάλη κάθε εμπορική δραστηριότητα.

Στην περιφορά παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό Απόστολος Τζιτζικώστας , οι υφυπουργοί Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, Ανάπτυξης (αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας), Σταύρος Καλαφάτης, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης , βουλευτές, ο συντονιστής του γραφείου του πρωθυπουργού στην πόλη, Γιάννης Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Λάζαρος Κυρίζογλου, δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κώστας Γκιουλέκας, Απόστολος Τζιτζικώστας

Η Ολυμπιονίκης και Περιφρειακή Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας Βούλα Πατουλίδου