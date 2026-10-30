Το Ίδρυμα «Η Θεοτόκος» και η Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο - iefimerida.gr

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Κοινωφελές Ίδρυμα Προστασίας Παιδιών και Νέων με Αναπτυξιακές Διαταραχές «Η Θεοτόκος» και η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας των ατόμων με νευροαναπτυξιακές διαταραχές και την προστασία τους από διαδικτυακούς κινδύνους.

Η υπογραφή του Μνημονίου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στο Ίλιον, στο πλαίσιο της ημερίδας «Κίνδυνοι στο διαδίκτυο για άτομα με νευροαναπτυξιακές διαταραχές».

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Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Η Θεοτόκος», Παναγής Καρέλλας, και ο ταξίαρχος της Ελληνικής Αστυνομίας και διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, Βασίλης Μπερτάνος. Η συνεργασία συνδυάζει την επιστημονική γνώση και την εμπειρία του Ιδρύματος στην υποστήριξη ατόμων με νευροαναπτυξιακές διαταραχές με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της Διεύθυνσης στην πρόληψη και αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος.

Η υπογραφή του Μνημονίου δίνει θεσμική συνέχεια σε μια συνεργασία που έχει ήδη οδηγήσει στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για επαγγελματίες, γονείς και ωφελούμενους, με έμφαση στην απλή και κατανοητή πληροφόρηση. Αφετηρία της αποτέλεσαν οι ανάγκες που ανέδειξε η καθημερινή εμπειρία των επαγγελματιών του Ιδρύματος, όπως η αναγνώριση παραπλανητικών προσεγγίσεων στο διαδίκτυο, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η αναζήτηση βοήθειας όταν προκύπτει κάτι ανησυχητικό. Μάλιστα, η κοινή αυτή πρωτοβουλία έχει ήδη διακριθεί διεθνώς από την Οργάνωση Zero Project και έχει λάβει το 2ο βραβείο στα Study and Prize Awards της European Platform for Rehabilitation.

Νέο πλαίσιο δράσεων εκπαίδευσης, πρόληψης, έρευνας και ενημέρωσης

Με τριετή διάρκεια και δυνατότητα ανανέωσης, το Μνημόνιο διαμορφώνει ένα πλαίσιο κοινών δράσεων εκπαίδευσης, πρόληψης, έρευνας και ενημέρωσης. Προβλέπει εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια για ωφελούμενους, οικογένειες και επαγγελματίες, δημιουργία προσβάσιμων οδηγών και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και ανάπτυξη πρωτοκόλλων για την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση περιστατικών διαδικτυακής θυματοποίησης, καθώς και την υποστήριξη των θυμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία από τη διαδικτυακή εκμετάλλευση, τον εκφοβισμό, την εξαπάτηση και την παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Καρέλλας: Το διαδίκτυο προσφέρει ευκαιρίες για μάθηση, επικοινωνία και δημιουργία σχέσεων

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Η Θεοτόκος», Παναγής Καρέλλας, ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του:

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«Το διαδίκτυο προσφέρει ευκαιρίες για μάθηση, επικοινωνία και δημιουργία σχέσεων. Για να αξιοποιηθούν, όμως, αυτές οι ευκαιρίες με ασφάλεια, χρειάζονται γνώσεις και καθοδήγηση προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ατόμου». Παράλληλα, τόνισε: «Για εμάς, η προστασία συνδέεται άμεσα με την ενδυνάμωση. Θέλουμε κάθε άνθρωπος να μπορεί να κατανοεί τις επιλογές του, να θέτει όρια και να ζητά βοήθεια με εμπιστοσύνη, γνωρίζοντας ότι θα βρει ανταπόκριση και σεβασμό».

Ο ταξίαρχος της Ελληνικής Αστυνομίας και διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, Βασίλης Μπερτάνος, τόνισε, μεταξύ άλλων:

«Ο κόσμος δεν αλλάζει ούτε με ευχολόγια ούτε με “πρέπει”, αλλά με δουλειά, συνέπεια και αφοσίωση. Το Μνημόνιο Συνεργασίας είναι το αποτέλεσμα μιας συνεργασίας που έχει ήδη αποδώσει καρπούς. Είναι χαρά μας να συμμετέχουμε στην προσπάθειά σας και να προσφέρουμε όσα μπορούμε. Δεν αρκεί να κάνουμε κάτι καλά μία φορά. Χρειάζεται να το κάνουμε σταθερά και με συνέχεια. Είμαστε πάντα εδώ για εσάς, με όσα μέσα και πόρους διαθέτουμε».