Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τις περιφέρειες με νέες επενδύσεις 320 εκατ. ευρώ -700 θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα - iefimerida.gr

Ανακοινώθηκαν 13 μεγάλα επενδυτικά σχέδια μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, ενισχύοντας οικονομία και απασχόληση.

Όπως ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οριστικά αποτελέσματα για το καθεστώς των Μεγάλων Επενδύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου έχουν πλέον αναρτηθεί, εντάσσοντας συνολικά 13 επιχειρήσεις από όλη την επικράτεια, με συνολικό προϋπολογισμό 320 εκατ. ευρώ και τη δημιουργία 700 νέων θέσεων απασχόλησης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε ότι «Η ένταξη 13 επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς Μεγάλων Επενδύσεων αποτελεί ουσιαστική συμβολή στην παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας».

﻿Μεγάλες επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς

﻿Οι εντάξεις αφορούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως Data Centers, logistics, αγροδιατροφή, χαρτοβιομηχανία, αλουμίνιο, υφάσματα, υπηρεσίες τεχνολογιών, τσιμεντοβιομηχανία και ενέργεια, επενδύσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της σύγχρονης παραγωγής. Σχετικά με το πού εστιάζουν οι νέες επενδύσεις, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι «Στόχος είναι η μείωση των περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς αφορά μέρη της πατρίδας μας με σημαντικά προβλήματα.»

﻿Γεωγραφική κατανομή και περιφερειακή στήριξη

﻿Η κατανομή των κονδυλίων δίνει έμφαση στη Μακεδονία και τη Θράκη, όπου κατανέμεται το 51,88% των κονδυλίων, ενώ ακολουθούν η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με 24,85% και η Περιφέρεια Ηπείρου με 13,34%, υποστηρίζοντας περιοχές με αυξημένες ανάγκες ανάπτυξης. Ο Υπουργός επισήμανε ότι «αφορά ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές της χώρας μας, γι’ αυτό ο Αναπτυξιακός Νόμος ρίχνει το βάρος του στη Βόρεια Ελλάδα.»

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αξιολόγηση και σημασία για την οικονομία

﻿Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων ολοκληρώθηκε με συνέπεια και αξιοπιστία εντός των χρονικών πλαισίων που ορίζει ο νόμος, ενισχύοντας την παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας. Ο κ. Θεοδωρικάκος πρόσθεσε ότι «Αποκτά μάλιστα ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι συνθήκες που βιώνουμε παγκοσμίως με τον πόλεμο στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, σε συνδυασμό με τη μεγάλη αβεβαιότητα, δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο.»

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων.