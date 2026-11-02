Θεμιστοκλέους: Έρχονται πάνω από 1.200 προσλήψεις στο ΕΣΥ -Επανεκκινούν τα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων - iefimerida.gr

Για τον εμβολιασμό κατά της γρίπης και της COVID-19, τα προγράμματα προληπτικών εξετεάσεων και τις προσλήψεις στο ΕΣΥ, μίλησε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ο ίδιος κατά την τηλεοπτική παρουσία του στο ΕΡΤnews σημείωσε οι ευπαθείς ομάδες και τα άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας πρέπει να εμβολιαστούν έως το τέλος Νοεμβρίου.

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Σύμφωνα με τον υφυπουργό το αντιγριπικό και το εμβόλιο κατά της COVID-19 μπορούν να γίνουν ακόμη και την ίδια ημέρα,.

Επανεκκινούν τα προγράμματα πρόληψης

«Το πρόγραμμα συνεχίζεται», είπε ο κ. Θεμιστοκλέους, αναφερόμενος στις προληπτικές εξετάσεις. Όπως ανέφερε, μετά από μικρή χρονική διακοπή, το πρόγραμμα για τον καρκίνο του μαστού «Φώφη Γεννηματά» ξεκίνησε στις 14 Οκτωβρίου, ενώ τα υπόλοιπα προγράμματα αναμένεται να επανεκκινήσουν έως το τέλος Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, 7 εκατ. πολίτες έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον ένα πρόγραμμα πρόληψης. Για τις μαστογραφίες, ανέφερε ότι από περίπου 50.000 το 2022 έχουν ξεπεράσει πλέον τις 350.000. «Μία στις οκτώ γυναίκες θα νοσήσει» από καρκίνο του μαστού, σημείωσε ο κ. Θεμιστοκλέους, υπογραμμίζοντας ότι όταν η νόσος εντοπίζεται σε αρχικό στάδιο είναι αντιμετωπίσιμη.

Ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι τα προγράμματα έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ώστε να συνεχίζονται κάθε χρόνο. «Το υπουργείο Υγείας είναι υπουργείο Υγείας κι όχι υπουργείο Ασθένειας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης.

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Πάνω από 1.200 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού

«Μέχρι τέλος του μήνα θα έχουμε προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας που θα ξεπεράσουν τα 1.200 άτομα» τόνισε ο υφυπουργός Υγείας προσθέτοντας ότι ο προγραμματισμός προσλήψεων για το 2027 βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Αναφερόμενος στους αναισθησιολόγους, o υφυπουργός Υγείας υποστήριξε ότι έχουν δοθεί κίνητρα και ότι τα νοσοκομεία διαθέτουν πλέον έναν από τους υψηλότερους αριθμούς αναισθησιολόγων στη χώρα.

Νέο πλαίσιο για τους ψυχολόγους - Στέγαση γιατρών

Σχετικά με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ψυχολόγων, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι επόμενο βήμα είναι η δημιουργία νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Όπως εξήγησε, το νέο πλαίσιο θα καθορίζει τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος και θα προβλέπει εποπτεία και πειθαρχικά συμβούλια.

Για τη στέγαση γιατρών σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές, ανέφερε ότι έχουν δοθεί κίνητρα για την κάλυψη δύο ενοικίων, ενώ δήμοι έχουν διαθέσει κατοικίες. «Όπου η Τοπική Αυτοδιοίκηση παρενέβη, έχει εξασφαλίσει τη διαμονή στους γιατρούς», είπε, προσθέτοντας ότι εκεί «έχουμε λύσει σχεδόν το πρόβλημα».