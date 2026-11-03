Θεμιστοκλέους, Αντωνά, Πετρέλης δίνουν μήνυμα για την πρόληψη της παχυσαρκίας [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ενώνει τη φωνή του με τη Μαρία Αντωνά και τον Θάνο Πετρέλη, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή τους και την κοινωνική τους ευαισθησία.

Το κοινό τους μήνυμα αξίζει να γίνει καθημερινή πράξη: «Άσκηση σημαίνει ζωή».

Υπάρχουν «ασκήσεις» που μας φέρνουν πιο κοντά στην υγεία. Υπάρχουν συνήθειες που μας χαρίζουν καλύτερη ζωή.

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Προστασία της υγείας, ευεξία και βελτίωση της ποιότητας ζωής

Ο αθλητισμός και η άσκηση συμβάλλουν στην προστασία της υγείας, στην ευεξία και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η σημασία τους στην πρόληψη της παχυσαρκίας είναι μεγάλη. Στην Ελλάδα, περισσότεροι από ένας στους δύο ενήλικες ήταν υπέρβαροι ή ζούσαν με παχυσαρκία. Η τακτική άσκηση, σε συνδυασμό με την ισορροπημένη διατροφή, αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο στην πρόληψη της παχυσαρκίας και στην προστασία της υγείας μας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει στους ενήλικες 150–300 λεπτά μέτριας έντασης αερόβιας δραστηριότητας την εβδομάδα. Κάθε βήμα μετρά. Και το πρώτο μπορούμε να το κάνουμε σήμερα.

Γι’ αυτό, δένουμε τα αθλητικά μας και ξεκινάμε. Περπατάμε, κάνουμε ποδήλατο, παίζουμε με τα παιδιά μας, τρέχουμε. Βρίσκουμε τη δραστηριότητα που μας ευχαριστεί και την κάνουμε συνήθεια. Με τον δικό μας ρυθμό, με παρέα ή μόνοι, βάζουμε περισσότερη κίνηση και περισσότερη χαρά στη ζωή μας.



Ακολουθεί το σχετικό βίντεο: