Κεφαλονιά: Συγκλονίζουν οι γονείς της 19χρονης -«Το παιδί μου το βρήκα στο μάρμαρο» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο θάνατος της 19χρονης έχει βυθίσει στο πένθος την Κεφαλονιά, με τις Αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για τα αίτια του θανάτου της.

Την ίδια ώρα οι γονείς της σε κατάσταση σοκ μίλησαν για το παιδί τους, με τον πατέρα της Μυρτούς να δηλώνει συντετριμμένος πως αγνοεί τι συνέβη τις τελευταίες ώρες της ζωής της κόρης του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν ξέρω τι έγινε. ''Έφυγε'' ένα παιδί δύο μέτρα, 18,5 χρόνων. Μία θεά, μία κούκλα. Και τη βρήκα πάνω στο ''μάρμαρο'', στο νοσοκομείο. Ούτε έπινε το παιδί μου, ούτε μέθαγε. Ήταν ένα παιδί με άριστες προδιαγραφές. Το παιδί μου το βρήκα στο ''μάρμαρο''», δήλωσε συντετριμμένος ο πατέρας της αδικοχαμένης κοπέλας.

«Μυρτούλα μου, πρόσεχε σε παρακαλώ»

Η μητέρα της κοπέλας, η οποία είναι σε κατάσταση σοκ, περιέγραψε την τελευταία επικοινωνία που είχε μαζί της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μίλησα κατά τις 02:30 η ώρα τη νύχτα και της λέω "Μυρτούλα μου, πρόσεχε λίγο σε παρακαλώ. Σε αγαπάμε πολύ κι εγώ κι ο μπαμπάς". "Κι εγώ σ’ αγαπάω μανούλα μου", μου λέει. Μία φίλη της τώρα που είχανε παρέα, είχε γνωρίσει ένα αγόρι και αυτός πρέπει να της έδωσε τίποτα ναρκωτικά και την πέταξε» ανέφερε.

«Έστειλε μήνυμα στη φίλη της και της είπε ότι την έχουν αφήσει. Μου το παράτησαν το παιδί» πρόσθεσε η μητέρα.

«Τον ξέρω και της είχα πει ότι δεν μου αρέσει αυτός» είπε για τον έναν εκ των τριών συλληφθέντων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι αστυνομικοί, σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας φαίνεται ένας εκ των συλληφθέντων να μεταφέρει τη 19χρονη στην πλατεία όπου εντοπίστηκε, συνοδευόμενος από ακόμη δύο άτομα.

Όπως περιέγραψε ο πατέρας της, το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε αρχικά για άλλο περιστατικό, ωστόσο στη συνέχεια κλήθηκε να μεταβεί στο σημείο όπου βρέθηκε η κοπέλα.

«Ήταν στον δρόμο πεταμένο το παιδί μου, αλλά είχε ακόμη τις αισθήσεις του», ανέφερε.

Τρεις συλλήψεις και συνεχείς έρευνες

Ήδη οι τρεις εμπλεκόμενοι άνδρες, ένας 22χρονος αλβανικής καταγωγής, ένας 23χρονος και ο 26χρονος πρωταθλητής της άρσης βαρών, πήγαν αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου και έγινε η σύλληψή τους.

Ο 23χρονος παρουσιάστηκε συνοδευόμενος από τον πατέρα του και οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του.

Οι τρεις συλληφθέντες είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία έκθεσης σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι τρεις συλληφθέντες υποστηρίζουν ότι είχαν συναντηθεί ως παρέα και έκαναν χρήση κοκαΐνης. Η 19χρονη κατέρρεευσε, εκείνοι φοβήθηκαν και τη μετέφεραν και την παράτησαν σε πλατεία της Κεφαλονιάς, όπου και βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της.