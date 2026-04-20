Στο μικροσκόπιο και άλλα πρόσωπα για τον θάνατο της Μυρτώς -«Να σταματήσει η λάσπη στο πρόσωπό της» λέει ο πατέρας της - iefimerida.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά.

Την ώρα που η οικογένεια της κοπέλας βιώνει τον δικό της Γολγοθά, φαίνεται πως στο κάδρο των ερευνών μπαίνουν και άλλα άτομα, εκτός από τους προφυλακισθέντες, κάτι που προανήγγειλε και ο δικηγόρος της οικογένειας, Παναγιώτης Δρακουλόγκωνας.

Ειδικότερα, από το περιβάλλον της 19χρονης υποστηρίζουν ότι υπάρχουν στοιχεία πως υπήρχαν και άλλα άτομα στο δωμάτιο, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών φαίνεται να βρίσκεται και μία 18χρονη, η οποία φέρεται να ήταν σε διπλανό δωμάτιο από εκείνο που ήταν η Μυρτώ.

Ξεσπά ο πατέρας της Μυρτώς: Να σταματήσει η λάσπη στο πρόσωπό της -Σπαρταρούσε 150 μέτρα μακριά από το σπίτι μου

Την ώρα που οι Αρχές εξετάζουν και τη βιντεοκλήση που είχε η Μυρτώ με τον 66χρονο τη μοιραία νύχτα, ο πατέρας της εξαπολύει «πυρά» κατά των κατηγορουμένων αναφορικά με τους ισχυρισμούς τους για την κόρη του.

«Πρέπει να σταματήσει η λάσπη που πέφτει στο πρόσωπο του παιδιού μου, για ένα παιδάκι που το δολοφονήσανε, 18 ετών, και πρέπει να απολογούμαι εγώ και όχι αυτοί; Ποια δικαιοσύνη υπάρχει; Δεν το έστειλα στην Αθήνα γιατί φοβόμουν την εγκληματικότητα. Πού να φανταστώ, 150 μέτρα από το σπίτι μου, ότι υπάρχει τέτοια οργανωμένη, με την παραμικρή λεπτομέρεια, μελετημένη, με όλα τα σχέδια, δεν περιγράφεται... Είμαι 82 χρόνων, ναυτικός, έχω γυρίσει τον κόσμο, τέτοιο πράγμα δεν το συνάντησα» είπε αρχικά ο πατέρας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», και συνέχισε:

«Ζητάω συγγνώμη από το παιδί μου, ενώ το καθοδηγούσα δεν μπορούσα να καταλάβω τέτοιο πράγμα, 150 μέτρα μακριά από το σπίτι μου να σπαρταράει, όπως το ομολογούν και οι ίδιοι, και το κατεβάσανε λες και κατεβάζουν σκουπίδια, και το πετάξανε, όχι στο δρόμο γιατί θα το έβρισκα και θα ζούσε, αλλά πίσω από μια παιδική χαρά, να μη φαίνεται, και μου λένε κάνανε προσπάθεια να βοηθήσουν; Έφυγε αβοήθητο το παιδί μου».

Επιπλέον, επέμεινε στον ισχυρισμό ότι η κόρη του έπεσε θύμα κυκλώματος μαστροπείας, καταγγέλλοντας ότι οι κατηγορούμενοι ήθελαν να την απαγάγουν και να την πάνε στην Αθήνα, ενώ επιμένει ότι η Μυρτώ «δεν είχε καμία σχέση με ναρκωτικά».

Η οικογένεια της Μυρτώς αμφισβητεί τα μηνύματα που φέρεται να έστειλε στον 66χρονο

Μάλιστα, ο πατέρας της 19χρονης αλλά και όλη της η οικογένεια αμφισβητούν πλέον ανοιχτά και τα μηνύματα που φέρεται να έχουν σταλεί από το κινητό της τηλέφωνο στον 66χρονο, στα οποία αναφέρεται ότι είχαν διώξει τη Μυρτώ από το σπίτι και ότι εκείνη έμενε επί πέντε ημέρες σε παγκάκια.

Αυτό που υποστήριξε ο πατέρας είναι πως κάποιος άλλος ήταν αυτός που έλεγχε το κινητό της και ζητούσε χρήματα από τον 66χρονο.

«Ποτέ δεν την έδιωξαν» λέει η νονά της Μυρτώς για τους γονείς της 19χρονης

Στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» μίλησε και η νονά της Μυρτώς, εξηγώντας ότι τόσο ο πατέρας της όσο και η μητέρα της ήταν πάντα στο πλευρό της κόρης τους, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι την είχαν διώξει από το σπίτι.

«Ποτέ της δεν διώχθηκε από το σπίτι της και ποτέ δεν κοιμήθηκε έξω. Κατηγορηματικότατα όχι. Κοιμόταν στο σπίτι του το παιδί. Την περιμένανε αυτοί οι άνθρωποι, την περιμένανε, και εκεί είναι και το μεγάλο τους το δράμα τώρα. Γιατί αν είχε συμβεί τέτοιο πράγμα, από την πρώτη στιγμή, κάτι, κάπως θα ήταν», ανέφερε.

Το τελευταίο μήνυμα της Μυρτώς στη μητέρα της

Μάλιστα, η ίδια αποκαλύπτει και τι έλεγε το τελευταίο μήνυμα της Μυρτώς προς τη μητέρα της, λίγο πριν σβήσει μπροστά στους τρεις πλέον συλληφθέντες το μοιραίο βράδυ.

«Οι άνθρωποι αυτοί είναι μαρμαρωμένοι, γιατί περίμεναν το παιδί τους πίσω. Μέχρι τις 2:00 η μάνα της λέει "σε αγαπάμε, έλα". ''Και εγώ σας αγαπώ". Έτσι θα της απάνταγε της μάνας της; Δεν θα της έλεγε "να μη σε βλέπω στα μάτια μου"; Ένα μήνυμα ήταν μεταξύ μάνας και κόρης».

Οι κοντινοί άνθρωποι της 19χρονης δηλώνουν ότι έχουν γίνει πλέον μια γροθιά προκειμένου να βγει η αλήθεια στο φως και η δική τους Μυρτώ να δικαιωθεί.