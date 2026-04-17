«Νόμιζα ότι η Μυρτώ έπαθε επιληπτική κρίση, έχω δαγκωματιές», είπε στην απολογία του ο 26χρονος αρσιβαρίστας - iefimerida.gr

Στην παραδοχή ότι εκείνος αγόρασε δύο φορές ναρκωτικά προκειμένου να κάνουν χρήση προχώρησε ο 26χρονος κατά την απολογία του για τον θάνατο της Μυρτούς.



Ο αρσιβαρίστας, ένας εκ των συλληφθέντων για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά, πέρασε την πόρτα των εισαγγελικών αρχών μαζί με τους άλλους δύο προκειμένου να απολογηθεί.



Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ, ο 26χρονος υποστήριξε ότι στην αρχή νόμιζε ότι η Μυρτώ έπαθε επιληπτική κρίση και έβαλε το χέρι του στο στόμα της προκειμένου να μην της γυρίσει η γλώσσα. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, είπε ότι φέρει δαγκώματα στα δάχτυλα και ζήτησε ιατροδικαστική εξέταση.



Στη συνέχεια, είπε ότι ενημέρωσε τον φίλο του που διέμενε στο διπλανό δωμάτιο. Ο ίδιος κατέβασε την Μυρτώ και όπως είπε την κατέβασε κάτω και την άφησε σε τειχάκι και την σκέπασε με παλτό που κρατούσε ο 22χρονος.



Σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνος και ο 22χρονος την παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.

Θάνατος 19χρονης Μυρτούς: Όσα υποστήριξε ο 26χρονος

Υπενθυμίζεται ότι εις βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, η οποία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, με παραπομπή στα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, διακριβώθηκαν οι κινήσεις των κατηγορουμένων πριν και κατά τη μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία, καθώς και οι μετέπειτα ενέργειες του 23χρονου, ο οποίος φέρεται να προχώρησε σε επιμελή καθαρισμό χώρου όπου, σύμφωνα με τις Αρχές, οι κατηγορούμενοι βρίσκονταν μαζί με τη θανούσα κάνοντας χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Παράλληλα, αρμόδιο κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποίησε φωτογράφηση και εξονυχιστική εξερεύνηση του σημείου όπου φέρεται να εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, ενώ ελήφθη και βιολογικό υλικό για εργαστηριακή ανάλυση.