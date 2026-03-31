Δολοφονία στον Εύοσμο: Τι είπε ο αδελφός της 59χρονης -«Δεν υπήρχε κάτι, ήρθε για το μνημόσυνο του παιδιού της» - iefimerida.gr

Ο αδερφός της 59χρονης μίλησε στο Live News για τις τελευταίες μέρες της αδερφής του, την αναζήτηση από τη γειτόνισσα και την πρόσφατη επιστροφή της στη Θεσσαλονίκη.

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τον θάνατο της Μαρίας, 59 ετών, που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης με μια ζώνη τυλιγμένη στον λαιμό. Η ιατροδικαστική εξέταση απέδωσε τον θάνατο σε στραγγαλισμό με λουρί και εντόπισε μώλωπες στο πρόσωπο. Οι αρχές πήραν δείγματα από τα χέρια και τον λαιμό της για πιθανή ταυτοποίηση DNA, ενώ το κινητό της μεταφέρθηκε στην Αθήνα για περαιτέρω εξέταση.

Εύοσμος: Τι είπε ο αδελφός του θύματος

Ο αδερφός της μίλησε συγκλονισμένος στο Live News και περιέγραψε τη στιγμή που αντιλήφθηκε ότι κάτι είχε συμβεί:

«Μιλήσαμε χθες. Σήμερα δεν απαντούσε όλη μέρα και ειδοποίησα τη γειτόνισσα να πάει να δει τι γίνεται και δεν απαντάει. Γιατί θα πήγαινα στο αεροδρόμιο να την πάρω» είπε αρχικά, επιβεβαιώνοντας ότι πριν λίγες ημέρες είχαν αγοράσει το σπίτι.

Σύμφωνα με τον ίδιο και τις πληροφορίες που έφτασαν στις Αρχές, η Μαρία ήταν Ελληνίδα κάτοικος Γερμανίας και είχε επιστρέψει πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη για το μνημόσυνο του παιδιού της, που είχε φύγει πρόσφατα από τη ζωή.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι δεν εντόπισαν ίχνη παραβίασης, ενώ οι γείτονες δεν άκουσαν κάτι ασυνήθιστο. Η ζώνη γύρω από τον λαιμό της υποδηλώνει ανθρωποκτονία, με τον ιατροδικαστή να διαπιστώνει σημάδια στραγγαλισμού. Ο θάνατός της χρονολογείται περίπου 12 ώρες πριν την ανακάλυψή της.

Καθημερινή ζωή και σχέδια

Ο αδερφός της πρόσθεσε πως δεν γνώριζε αν είχε κάποιους γνωστούς στη Θεσσαλονίκη.

«Δεν γνωρίζω. Έχουμε 15 χρόνια που φύγαμε. Από το ‘12 έχω φύγει από Ελλάδα. Τώρα κατέβηκα. Η Μαρία κατέβαινε κάθε μήνα» είπε ενώ όταν ρωτήθηκε για το αν είχε κάτι να φοβάται ή να στενοχωριέται, απάντησε πως «όχι, όχι, τίποτα. Στον γιο της θα πήγαινε στην Καβάλα στο νεκροταφείο. Μόνο αυτό ξέρω. Τίποτε άλλο»

Το θύμα είχε έρθει στην Ελλάδα για το μνημόσυνο του παιδιού της, ενώ σκόπευε να μείνει μόνιμα.

«Ηρθε γι’ αυτό, θα ξαναγύριζε και θα τελείωνε μετά το σπίτι για να μείνει μόνιμα, φαντάζομαι»

Έρευνες και κίνητρο

Στον χώρο εντοπίστηκε το κινητό της, ενώ έλειπαν η τσάντα και το ρολόι, κάτι που αφήνει ανοικτό το ζήτημα του κινήτρου του δράστη. Οι Αρχές ερευνούν τα στοιχεία προκειμένου να ταυτοποιήσουν τον δράστη και να καταλήξουν στο κίνητρο της δολοφονίας.