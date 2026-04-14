Πρωταθλητής της άρσης βαρών ο ένας από τους συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά - iefimerida.gr

Πρωταθλητής της άρσης βαρών ο ένας από τους συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά

Η 19χρονη που βρέθηκε νεκρή στην Κεφαλονιά και ο συλληφθείς αρσιβαρίστας
Ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα του αθλητισμού στην Κεφαλονιά και από τους κορυφαίους αθλητές της άρσης βαρών, είναι ο ένας εκ των δύο που συνελλήφθησαν για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς.

Πρόκειται για αθλητή ο οποίος προ δεκαετίας είχε καταφέρει να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Παίδων και μαζί με τον αδελφό του είχαν διαπρέψει σε μεγάλες διοργανώσεις της άρσης βαρών.

Ο 26χρονος πλέον πρωταθλητής, που ζει μόνιμα στο νησί απ όπου και κατάγεται, ήταν το βράδυ μαζί με τη νεαρή κοπέλα και τα άλλα δύο πρόσωπα και παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο τμήμα.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν ήδη ταυτοποιήσει το τρίτο πρόσωπο το οποίο ωστόσο εξακολουθεί να αναζητά. Οι δύο συλληφθέντες είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία έκθεσης σε κίνδυνο.

Να τονιστει πως η αστυνομία είχε εντοπίσει οπτικό υλικό όπου περίπου στις 04:30 το πρωί ένα αυτοκίνητο από το οποίο αποβιβάζονται τα δύο άτομα που έχουν συλληφθεί και στη συνέχεια βγάζουν από αυτό σε λιπόθυμη κατάσταση την 19χρονη.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ