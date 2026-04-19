Θάνατος 19χρονης Μυρτώς: «Θα εμπλακούν και άλλα πρόσωπα», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας -«Οι γιατροί ήταν στη θέση τους» - iefimerida.gr

Σενάριο για έρευνα και άλλων εμπλεκόμενων, πέραν των τριών προφυλακιστέων, για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς, έκανε λόγο ο δικηγόρος της οικογένειας.

Ο Παναγιώτης Δρακουλόγκωνας, μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε πως είναι ακόμη σε εξέλιξη η κύρια ανάκριση για τον θάνατό της, ενώ επισήμανε πως δεν υπάρχει κανένα θέμα με το νοσοκομείο καθώς «όλοι οι γιατροί ήταν στις θέσεις τους στο νοσοκομείο, από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το περιστατικό».

«Εκτιμούμε ότι τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες θα υπάρξουν νέα στοιχεία, τα οποία ίσως οδηγήσουν και σε εμπλοκή και άλλων ατόμων. Θα λάμψει η αλήθεια για το τι ακριβώς έχει συμβεί», τόνισε ο δικηγόρος που σημείωσε ότι η οικογένεια αναμένει τις τοξικολογικές εξετάσεις.

«Σε μεγάλο βαθμό, προφανώς, θα φωτίσουν πτυχές της τραγωδίας, αλλά όχι απόλυτα», είπε.

Αναφερόμενος στις συνθήκες πριν από τη νοσηλεία και τον θάνατο της 19χρονης, ο κ. Δρακουλόγκωνας τόνισε την ανάγκη να διερευνηθεί σε βάθος το χρονικό διάστημα που προηγήθηκε: «Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω οι προηγούμενες ώρες ή ακόμη και ημέρες, για να δούμε πώς φτάσαμε σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο και με ποιους όρους και προϋποθέσεις. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που κινούνται στον χώρο ή έχουν τηλεφωνικές και διαδικτυακές επαφές με τα συγκεκριμένα άτομα», σημείωσε, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.



Τι είπε για τους γιατρούς που είδαν τη Μυρτώ

Σε ό,τι αφορά τη νοσηλεία της Μυρτώς, ο δικηγόρος μετέφερε την ενημέρωση που είχε από τη μητέρα της, επιβεβαιώνοντας ότι από την πρώτη στιγμή υπήρχε παρουσία ιατρικού προσωπικού στο νοσοκομείο όπου κατέληξε η 19χρονη:

«Η μητέρα μού επιβεβαίωσε ότι ήταν όλοι στις θέσεις τους, γιατροί και εργαζόμενοι, από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το περιστατικό».

Για την καταγγελία γιατρού ότι δεν ήταν γιατροί στη θέση τους, έχει ασκηθεί ΕΔΕ για συκοφαντία,﻿ καθώς την κατηγορούν ότι το έκανε εσκεμμένα για να πλήξει άλλη συνάδελφο με την οποία έχει έρθει σε αντιδικία.