Θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Κηφισίας: Νεκρός οδηγός μηχανής που συγκρούστηκε με ΙΧ [εικόνες]

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 16:00, όταν μια μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ΙΧ, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός της μηχανής.

Όπως μπορείτε να δείτε από τις φωτογραφίες, η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το αυτοκίνητο «καβάλησε» προστατευτικό στηθαίο, στη συμβολή των οδών Πεντέλης και Κηφισίας.

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