Θανατηφόρο τροχαίο στη Μυτιλήνη: Νεκρός οδηγός μηχανής που «καρφώθηκε» σε απορριμματοφόρο - iefimerida.gr

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μυτιλήνη, με έναν νεαρό οδηγό μηχανής να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το lesvosnews.net, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 4:00 το πρωί, κοντά στο γήπεδο της πόλης, όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το δίκυκλο που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος απορριμματοφόρου.

Το όχημα του δήμου εκτελούσε προγραμματισμένη αποκομιδή απορριμμάτων, γεγονός που καθιστά τις συνθήκες του δυστυχήματος αντικείμενο ενδελεχούς διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, το θύμα ήταν νεαρής ηλικίας αλλοδαπός, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά του.

Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας, ο οδηγός του απορριμματοφόρου οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, όπου κατέθεσε για το περιστατικό και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Οι αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και μαρτυριών, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο θανατηφόρο τροχαίο.