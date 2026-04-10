Θαλασσινός επιτάφιος στην Ύδρα: Βουλιάζει από επισκέπτες του Πάσχα η «αρχόντισσα» του Αργοσαρωνικού [εικόνες και βίντεο] - iefimerida.gr

Οι νεαροί που κρατούν τον επιτάφιο μπαίνουν μέχρι τη μέση στο νερό και τα εγκώμια της Μ. Παρασκευής αντηχούν στο γραφικό λιμανάκι στα Καμίνια της Ύδρας.

Το εντυπωσιακό έθιμο της περιφοράς του επιταφίου στο νερό αναβίωσε για μια ακόμα χρονιά, συνδυάζοντας την πίστη με τη ναυτική παράδοση.

Εδώ και δεκαετίες συνηθίζεται να ευλογούνται τα νερά, ώστε οι ναυτικοί να έχουν καλά ταξίδια και ασφαλή επιστροφή.



Εκατοντάδες πιστοί είχαν κατακλύσει από νωρίς την περιοχή και κρέμονται ακόμα και από τα βράχια για να δουν τον θαλασσινό επιτάφιο του Ιερού Ναού του Τιμίου Προδρόμου, πριν κατευθυνθούν μαζικά προς το λιμάνι, όπου συναντιούνται οι επιτάφιοι του Καθεδρικού Ναού και των άλλων εκκλησιών.

Η Ύδρα πήρε τεράστια ώθηση λόγω Μπραντ Πιτ -«Έχουμε… έναν χρόνο καλοκαίρι», λένε επιχειρηματίες του νησιού

Το νησί της Ύδρας, ένας από τους πιο δημοφιλείς, πασχαλινούς προορισμούς της χώρας, «βουλιάζει» αυτές τις ημέρες από κόσμο, με την πληρότητα να αγγίζουν το 100%.



Η σεζόν αυτή τη χρονιά ξεκίνησε πολύ νωρίτερα λόγω των γυρισμάτων της ταινίας του Μπραντ Πιτ, The Riders, που έγιναν τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο.

«Φέτος έχουμε... έναν χρόνο καλοκαίρι», λένε οι επιχειρηματίες προσθέτοντας ότι ο Χολυγουντιανός ηθοποιός τους υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει στο νησί για διακοπές.

Στο λιμάνι, η «παρέλαση» από κότερα αποτυπώνει τον υψηλού επιπέδου τουρισμό με εφοπλιστές και ορισμένους από του πιο ισχυρούς επιχειρηματίες της χώρας να επιλέγουν την Ύδρα για τις πασχαλινές τους διακοπές.

