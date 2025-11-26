 Τετράωρη στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ τα ξημερώματα της Κυριακής - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Τετράωρη στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ τα ξημερώματα της Κυριακής

Συρμός μετρό
Συρμός μετρό / Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ /EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τετράωρη προειδοποιητική στάση εργασίας θα πραγματοποιήσουν το Σάββατο 30 Νοεμβρίου οι εργαζόμενοι στις γραμμές των Σταθερών Συγκοινωνιών: Μετρό (Γραμμές 2 & 3), Ηλεκτρικό (ΗΣΑΠ Γραμμή 1) και Τραμ.

Η στάση εργασίας έχει προγραμματιστεί από 01:00 π.μ. έως 05:00 π.μ., με αποτέλεσμα τα δρομολόγια να ξεκινήσουν αργότερα το πρωί του Σαββάτου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στάση εργασίας σε μετρό, ηλεκτρικό, τραμ

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των σωματείων της ΣΤΑ.ΣΥ., η κινητοποίηση αποφασίστηκε ως «άμεση απάντηση» στις επανειλημμένες δημόσιες τοποθετήσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, τις οποίες οι εργαζόμενοι χαρακτηρίζουν «ασύνετες» και «αβάσιμες».

Τα σωματεία υπογραμμίζουν ότι οι δηλώσεις αυτές αφορούν ζητήματα που έχουν ήδη συμφωνηθεί και συμπεριλαμβάνονται στη νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (2024–2025).

Τι διεκδικούν οι εργαζόμενοι

Αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων στη ΣΤΑ.ΣΥ.
Αύξηση των ποσοστών προσαύξησης για νυχτερινή εργασία και αργίες.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι, την ώρα που το Υπουργείο μιλά για «συνεργασία» και για 24ωρη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς, «το μόνο που βλέπουμε είναι λόγια και όχι πράξεις», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι εργαζόμενοι.

Η στάση εργασίας θα επηρεάσει την έναρξη των δρομολογίων σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ, με την επαναφορά τους να γίνεται σταδιακά μετά τις 05:00 π.μ.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ στάση εργασίας μετρό ηλεκτρικός Τραμ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ