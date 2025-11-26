Τετράωρη στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ τα ξημερώματα της Κυριακής - iefimerida.gr

Τετράωρη προειδοποιητική στάση εργασίας θα πραγματοποιήσουν το Σάββατο 30 Νοεμβρίου οι εργαζόμενοι στις γραμμές των Σταθερών Συγκοινωνιών: Μετρό (Γραμμές 2 & 3), Ηλεκτρικό (ΗΣΑΠ Γραμμή 1) και Τραμ.

Η στάση εργασίας έχει προγραμματιστεί από 01:00 π.μ. έως 05:00 π.μ., με αποτέλεσμα τα δρομολόγια να ξεκινήσουν αργότερα το πρωί του Σαββάτου.

Στάση εργασίας σε μετρό, ηλεκτρικό, τραμ

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των σωματείων της ΣΤΑ.ΣΥ., η κινητοποίηση αποφασίστηκε ως «άμεση απάντηση» στις επανειλημμένες δημόσιες τοποθετήσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, τις οποίες οι εργαζόμενοι χαρακτηρίζουν «ασύνετες» και «αβάσιμες».

Τα σωματεία υπογραμμίζουν ότι οι δηλώσεις αυτές αφορούν ζητήματα που έχουν ήδη συμφωνηθεί και συμπεριλαμβάνονται στη νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (2024–2025).

Τι διεκδικούν οι εργαζόμενοι

Αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων στη ΣΤΑ.ΣΥ.

Αύξηση των ποσοστών προσαύξησης για νυχτερινή εργασία και αργίες.



Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι, την ώρα που το Υπουργείο μιλά για «συνεργασία» και για 24ωρη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς, «το μόνο που βλέπουμε είναι λόγια και όχι πράξεις», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι εργαζόμενοι.

Η στάση εργασίας θα επηρεάσει την έναρξη των δρομολογίων σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ, με την επαναφορά τους να γίνεται σταδιακά μετά τις 05:00 π.μ.