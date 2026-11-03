Τέσσερις ανθρωποκτονίες, χειροβομβίδες, δύο εκρήξεις σε μισή ώρα σε καφετέριες -Γιατί κατηγορούνται τα μέλη της οργάνωσης εκβιαστών - iefimerida.gr

Χειροβομβίδες με εντολή... φυλακών ήταν οι επιθέσεις που εκδηλώθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο σε καφετέριες ιδιοκτησίας ατόμων από τη Συρία, σε Ομόνοια και Άγιο Παντελεήμονα.

Εντολέας των επιθέσεων, σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr, είναι ένας 49χρονος βαρυποινίτης, από τα αρχηγικά μέλη της αλβανικής μαφίας των φυλακών, ο οποίος μέσα από τα κρατητήρια οργανώνει δολοφονικές επιθέσεις, που σχετίζονται με τη διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς, βομβιστικές επιθέσεις και άλλα αδικήματα.

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Ο συγκεκριμένος βαρυποινίτης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει κατηγορηθεί για τουλάχιστον τέσσερις ανθρωποκτονίες και πολλές απόπειρες ανθρωποκτονιών. Από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα εξελίσσεται επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που διαπράττει εκβιάσεις, επιθέσεις με χειροβομβίδες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Αρχηγικό μέλος είναι ο 49χρονος βαρυποινίτης έγκλειστος στις φυλακές Τρικάλων, ένας συμπατριώτης του στις φυλακές Μαλανδρίνου, δύο Αιγύπτιοι έγκλειστοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και Αυλώνα αντίστοιχα, όπως επίσης και πέντε άτομα εκτός φυλακών.



Οι εκρήξεις σε δύο καταστήματα στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο με διαφορά μισής ώρας

Στις 8 Σεπτεμβρίου προκάλεσαν εκρήξεις σε δύο καταστήματα της Αθήνας με χρονική διαφορά 31 λεπτών. Στις 5 Οκτωβρίου έβαλαν στο στόχαστρό τους ένα από τα δύο αυτά καταστήματα, χωρίς να εκραγεί η χειροβομβίδα, την ώρα που στο εσωτερικό του βρίσκονταν 8 θαμώνες. Οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων ήταν θύματα εκβίασης της εγκληματικής οργάνωσης. Εξετάζονται ένας ακόμη εμπρησμός σε κατάστημα και η εκβίαση ενός ιδιώτη.