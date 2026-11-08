Τερμάτισε ο τελευταίος Μαραθωνοδρόμος: Ο Ιδομενέας Αβραμάκης με αρχαιοελληνική ενδυμασία και χωρίς παπούτσια, δείτε εικόνες - iefimerida.gr

Στις 18:15 έπεσε η αυλαία του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, όταν και πέρασε τη γραμμή τερματισμού ο τελευταίος δρομέας.



Πρόκειται για τον Ιδομενέα Αβραμάκη, που έχει τρέξει περισσότερους από 54 Μαραθωνίους. Τον 75χρονο δρομέα που έκανε τη διαδρομή με αρχαιοελληνική ενδυμασία και χωρίς παπούτσια υποδέχτηκε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, η οποία του απένειμε το μετάλλιο του αγώνα- δημιουργία του Κυριάκου Ρόκου- εξάροντας την επιμονή του να ολοκληρώσει τον αγώνα.

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Τερμάτισε ο τελευταίος μαραθωνοδρόμος

Ο Ιδομενέας Αβραμάκης έστειλε μήνυμα προς όλους να γυμνάζονται και ανέφερε πως το σύνθημά του είναι «Τρέξε για να μην σε τρέχουν».



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Ο Μαραθώνιος, που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ, ολοκληρώθηκε με εφτά ρεκόρ – δύο διαδρομής και πέντε διοργάνωσης σε όλους τους αγώνες του διημέρου.



Περισσότεροι από 78.000 δρομείς δοκίμασαν τις αντοχές στο κορυφαίο δρομικό γεγονός που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία κι αποτέλεσε ένα πρώτο θετικό τεστ για την πιστοποίηση της Αθήνας ως πόλης διεξαγωγής του πρώτου ανεξάρτητου παγκόσμιου πρωταθλήματος Μαραθωνίου που θα πραγματοποιηθεί το 2030.



Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας δίνει πλέον ραντεβού του με τους δρομείς όλων των ηλικιών και των αποστάσεων για το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου του 2027.

Φωτογραφίες: ΕΒΕΛΥΝ ΓΑΝΤΖΟΥΛΑ / EUROKINISSI