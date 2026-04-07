Τέμπη: Το Δημόσιο δηλώνει ότι υποστηρίζει το κατηγορητήριο της δίκης -Τι σηματοδοτεί η κίνηση-έκπληξη - iefimerida.gr

Νέα δεδομένα στη δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών προκαλεί η δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας από την πλευρά του ελληνικού Δημοσίου.

Οι δικηγόροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) παρουσιάστηκαν χθες για πρώτη φορά στη δικαστική αίθουσα και δήλωσαν πως προτίθενται να υποστηρίξουν την κατηγορία. Ωστόσο, λόγω της παρέλευσης του ωραρίου των δικαστηρίων η παράσταση θα δηλωθεί στην επόμενη δικάσιμο.

«Κίνηση-έκπληξη»: Δύο πρόσωπα του Δημοσίου στις δίκες των Θυμάτων -Τι συμβαίνει;

Η πρόθεση αυτή του Δημοσίου χαρακτηρίστηκε από πολλούς παράγοντες της δίκης ως «κίνηση-έκπληξη», καθώς μέχρι σήμερα το Δημόσιο μέσω του ΝΣΚ δεν είχε εμφανιστεί σε κανένα στάδιο της δικαστικής διερεύνησης των συνθηκών του δυστυχήματος. Κάποιοι μάλιστα, συνέδεσαν την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας με την πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία το Δημόσιο υποχρεούται να αποζημιώσει συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας. Άλλοι πάλι παράγοντες της δίκης επισήμαναν την αντίφαση από τη μια το Δημόσιο να παρίσταται στην κύρια δίκη εναντίον των κατηγορουμένων και, από την άλλη, στη δίκη με κατηγορούμενους ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, να παρέχει υπηρεσίες υπεράσπισης σε έναν κατηγορούμενο.

«Δημιουργεί εύλογες απορίες γιατί το ελληνικό Δημόσιο κρατά αυτή την αντιφατική στάση και αν αυτό συνδέεται με την πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου της Αθήνας. Το ελληνικό Δημόσιο πρέπει να δώσει μια σαφή εξήγηση στους συγγενείς και στην ελληνική κοινωνία», σχολίασε ο πρώην πρόεδρος του ΔΣΑ και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, Δημήτρης Βερβεσός.

Το Δημόσιο κρατά κλειστά τα χαρτιά του για τους 36 κατηγορούμενους

Πάντως, παρά το ότι οι δύο γυναίκες νομικοί που εμφανίστηκαν χθες ως εκπρόσωποι του ελληνικού Δημοσίου στην κύρια δίκη δέχθηκαν «βροχή» ερωτήσεων από συναδέλφους τους, δεν έδωσαν κανένα στίγμα των προθέσεών τους και περιορίστηκαν να απαντήσουν πως θα προβούν σε μία αναλυτική δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στην επόμενη δικάσιμο. Έτσι, στις 27 Απριλίου αναμένεται με ενδιαφέρον εναντίον ποιων εκ των 36 κατηγορουμένων θα στραφεί το Δημόσιο και με ποια νομική επιχειρηματολογία, καθώς οι κατηγορούμενοι είναι υπάλληλοί του (ο σταθμάρχης Λάρισας, ο προϊστάμενός του, στελέχη του ΟΣΕ και της ΡΑΣ κ.ά.).