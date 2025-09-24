Τέμπη: Αίτημα του Παύλου Ασλανίδη για εκταφή της σορού του γιου του - iefimerida.gr

Αίτημα για εκταφή της σορού του γιου του που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό των Τεμπών υπέβαλε ο Παύλος Ασλανίδης διά το πληρεξουσίου δικηγόρου του Γιάννη Μαντζουράνη.

Το αίτημα υποβλήθηκε στην διευθύνουσα το Εφετείο Λάρισας Πρόεδρο Εφετών, Μαρία Λιάνου, στην οποία έχει διαβιβαστεί η δικογραφία των Τεμπών μετά την εισαγγελική πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, Λάμπρου Τσόγκα.

Ο κ. Ασλανίδης, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του συνηγόρου του ζητεί να γίνει εκταφή της σορού, «ώστε να γίνει έλεγχος DNA στα πέντε «ορφανά» τεμάχια εκ των οκτώ, που ερρίφθησαν στο φέρετρο, δεδομένου ότι έλεγχος DNA έχει γίνει μόνο στα τρία εξ αυτών».

Επίσης, στην ίδια αίτηση ζητείται να διενεργηθούν οι «αναγκαίες βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, που παρανόμως δεν έγιναν, για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του».

Δείτε ΕΔΩ την αίτηση Ασλανίδη προς τον πρόεδρο Εφετών σε μορφή PDF