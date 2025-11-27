Τέλος τα φορτηγά από τον Κηφισό -Αυτό είναι το νέο μεγάλο έργο που θα δώσει ανάσα στους Αθηναίους - iefimerida.gr

Ένα από τα μέτρα που βρίσκεται στην ατζέντα της πολιτείας για την βελτίωση των οδικών συνθηκών στην πρωτεύουσα συνιστά την μετακίνηση περίπου 390 διαμεταφορέων από το κέντρο της Αθήνας στη Δυτική Αττική.

Η Αθήνα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ένα χρόνιο και ιδιαίτερα επιβαρυντικό πρόβλημα, με την αδυναμία του οδικού δικτύου να ανταποκριθεί στις τεράστιες καθημερινές ροές οχημάτων να είναι σήμερα πιο ενδεικτική από ποτέ.﻿

