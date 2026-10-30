Τέλος οι μπάρες διοδίων από τους δρόμους -Τι αλλάζει, πώς θα πληρώνουμε - iefimerida.gr

Ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικών διοδίων ετοιμάζεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι οδηγοί θα κινούνται και θα πληρώνουν στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους, βάζοντας σταδιακά τέλος στις στάσεις στα γκισέ.

Όταν ακούμε τη λέξη αυτοκινητόδρομος, ένα από τα πρώτα πράγματα που μας έρχονται στο μυαλό είναι τα διόδια. Οι γνώριμοι σταθμοί με τις μπάρες, όπου οι οδηγοί καλούνται να μειώσουν ταχύτητα ή να σταματήσουν για να πληρώσουν το αντίτιμο της διαδρομής τους, αποτελούν εδώ και δεκαετίες αναπόσπαστο κομμάτι των οδικών μετακινήσεων.

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