Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις στο ΟΠΣΥΔ για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών - iefimerida.gr

Τελευταίες ώρες για τις αιτήσεις για τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών για το 2026, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση προτιμήσεων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ).

Η διαδικασία χρειάζεται προσοχή, καθώς η σειρά με την οποία δηλώνονται οι περιοχές και η ορθότητα των στοιχείων που καταχωρίζονται, μπορεί να επηρεάσουν άμεσα το αποτέλεσμα του διορισμού.

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Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ, μέσω της πλατφόρμας του ΟΠΣΥΔ και με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Παράλληλα, η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, επομένως ο υποψήφιος έχει την ευθύνη για την ακρίβεια τόσο των στοιχείων που δηλώνει όσο και των επιλογών που καταχωρίζει.

Ποιοι συμμετέχουν στη διαδικασία

Η διαδικασία αφορά δύο βασικές κατηγορίες υποψηφίων.

Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης συγκεκριμένων κλάδων και ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Β΄ των προκηρύξεων 3ΕΑ/2025 και 4ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ.

Εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης συγκεκριμένων κλάδων και ειδικοτήτων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των προκηρύξεων 1ΓΕ/2023, 2ΓΕ/2023 και 1ΓΤ/2024 του ΑΣΕΠ.

Οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και επιθυμούν να διεκδικήσουν μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις Γενικής ή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, πρέπει να δηλώσουν τις περιοχές ή, όπου προβλέπεται, τα μουσικά σχολεία στα οποία επιθυμούν να διοριστούν.

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Πώς υποβάλλεται η αίτηση στο ΟΠΣΥΔ

Σύνδεση στην πλατφόρμα

Ο υποψήφιος εισέρχεται στο ΟΠΣΥΔ με τους προσωπικούς του κωδικούς και επιλέγει την ειδική εφαρμογή για τους μόνιμους διορισμούς.

Στην πλατφόρμα εμφανίζεται η διαδικασία στην οποία έχει δικαίωμα συμμετοχής, ανάλογα με τον κλάδο, την ειδικότητα και τον πίνακα κατάταξης στον οποίο ανήκει.

Πριν προχωρήσει στη συμπλήρωση της αίτησης, θα πρέπει να ελέγξει προσεκτικά τα προσωπικά του στοιχεία και να επιβεβαιώσει ότι έχει ανοίξει τη σωστή διαδικασία.

Έλεγχος κλάδου και ειδικότητας

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην επιλογή του κλάδου για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

Σε περίπτωση που ένας υποψήφιος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε περισσότερες από μία διαδικασίες ή κατηγορίες, θα πρέπει να ελέγξει ξεχωριστά τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να μην παραλείψει κάποια αίτηση.

Η λανθασμένη επιλογή κλάδου ή η παράλειψη υποβολής αίτησης σε διαδικασία στην οποία υπάρχει δικαίωμα συμμετοχής μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην τελική διαδικασία διορισμού.

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Δήλωση περιοχών προτίμησης

Το επόμενο και ιδιαίτερα κρίσιμο βήμα είναι η δήλωση των περιοχών στις οποίες ο υποψήφιος επιθυμεί να διοριστεί.

Οι περιοχές καταχωρίζονται με σειρά προτεραιότητας και η συγκεκριμένη σειρά έχει καθοριστική σημασία. Ο διορισμός πραγματοποιείται με βάση τη θέση του υποψηφίου στον πίνακα κατάταξης του ΑΣΕΠ, τις διαθέσιμες οργανικές θέσεις και τις προτιμήσεις που έχει δηλώσει.

Για τον λόγο αυτό, η επιλογή των περιοχών δεν θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με κριτήριο τις πιθανότητες διορισμού. Ο υποψήφιος είναι σημαντικό να εξετάσει κυρίως εάν πραγματικά επιθυμεί και μπορεί να υπηρετήσει στην περιοχή που δηλώνει.

Γιατί η σειρά προτίμησης είναι σημαντική

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της αίτησης είναι η σειρά με την οποία δηλώνονται οι περιοχές.

Εάν ένας υποψήφιος τοποθετήσει μια περιοχή ως πρώτη επιλογή, μπορεί τελικά να διοριστεί σε αυτή, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις με βάση τη σειρά κατάταξης και τις διαθέσιμες θέσεις. Σε μια τέτοια περίπτωση, η διαδικασία δεν προχωρά στις επόμενες επιλογές του.

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Επομένως, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διαμορφώσουν τη λίστα των προτιμήσεών τους με ιδιαίτερη προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως την απόσταση από τον τόπο κατοικίας, τις οικογενειακές υποχρεώσεις, το κόστος διαβίωσης, τις δυνατότητες μετακίνησης, τις συνθήκες εργασίας, αλλά και το κατά πόσο είναι πραγματικά διατεθειμένοι να υπηρετήσουν στη συγκεκριμένη περιοχή.