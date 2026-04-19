Το τελευταίο μήνυμα της Μυρτώς στην μητέρα της -«Γίνομαι ύαινα για το παιδί μου», λέει ο πατέρας της 19χρονης - iefimerida.gr

Απαρηγόρητοι είναι οι γονείς της 19χρονης Μυρτώς που έχασε τη ζωή της στην Κεφαλονιά και δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν τα πάντα για να δικαιωθεί η κόρη τους.

Δύο 24ωρα μετά την κηδεία της νεαρής κοπέλας, ο πατέρας της μίλησε στο Mega, αδυνατώντας να πιστεύει όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες μέρες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μπορεί να μην είχαμε την μόρφωση αλλά γονείς είμαστε. Όποιος διανοείτο να μου ακουμπήσει το παιδί μου, ύαινα γίνομαι, ύαινα», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Να αφήσω εγώ το παιδί μου πέντε μέρες στο παγκάκι; Μπορεί να μην είχαμε γιατί είμαι γέροντας, γιατί η μάνα της δούλευε τρεις δουλειές επειδή η ζωή είναι ακριβή, δύσκολα τα πράγματα αλλά στο παιδί μας δεν έλειψε τίποτα. Πριγκηπέσσα την είχαμε και πριγκηπέσσα την λέμε ακόμα».

«Πότε δεν την έδιωξαν», λέει η νονά της Μυρτώς για τους γονείς της 19χρονης

Στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» μίλησε και η νονά της Μυρτώς, εξηγώντας ότι τόσο ο πατέρας της όσο και η μητέρα της ήταν πάντα στο πλευρό της κόρης του, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι την είχαν διώξει από το σπίτι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ποτέ της δεν διώχθηκε από το σπίτι της και ποτέ δεν κοιμήθηκε και αυτά που λένε έξω. Κατηγορηματικότατα όχι. Κοιμόταν στο σπίτι του το παιδί. Την περιμένανε αυτοί οι άνθρωποι, την περιμένανε, και εκεί είναι και το μεγάλο τους το δράμα τώρα. Γιατί αν είχε συμβεί τέτοιο πράγμα, από την πρώτη στιγμή, κάτι, κάπως θα ήταν», ανέφερε.

Το τελευταίο μήνυμα της Μυρτώς στην μητέρα της

Μάλιστα η ίδια αποκαλύπτει και τι έλεγε το τελευταίο μήνυμα της Μυρτούς προς την μητέρα της, λίγο πριν σβήσει μπροστά στους 3 πλέον συλληφθέντες το μοιραίο βράδυ.

«Οι άνθρωποι αυτοί είναι μαρμαρωμένοι γιατί περιμέναν το παιδί τους πίσω. Μέχρι τις 2:00 η μάνα της λέει "σ’ αγαπάμε, έλα". Και εγώ "σας αγαπώ". Έτσι θα της απάνταγε της μάνας της; Δεν θα της έλεγε "να μην σε βλέπω στα μάτια μου"; Ένα μήνυμα ήταν μεταξύ μάνας και κόρης».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι κοντινοί άνθρωποι της 19χρονης δηλώνουν ότι έχουν γίνει πλέον μία γροθιά προκειμένου να βγει η αλήθεια στο φως και η δική τους Μυρτώ δικαιωθεί.