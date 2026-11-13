Βίντεο με τις τελευταίες ώρες της αγνοούμενης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ -Τα 1.500 ευρώ και ο μεσίτης που αναζητείται

Έξι μήνες μετά την εξαφάνιση της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ από το σπίτι της στην Αρτέμιδα, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα κάποιο ίχνος της.

Την ίδια ώρα, ο σύζυγός της, Βασίλης Καραβασίλης, εξακολουθεί να αναζητά απαντήσεις, ενώ ένα πρόσωπο που ενδέχεται να γνωρίζει κρίσιμες λεπτομέρειες για την υπόθεση παραμένει άφαντο.

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Πρόκειται για τον Κινέζο μεσίτη με το όνομα Τσεν, ο οποίος, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο σύζυγος της αγνοούμενης, διαχειριζόταν τα περισσότερα διαμερίσματα στην πολυκατοικία της οδού Χαριλάου Τρικούπη. Εκεί η Γιου Τινγκ είχε προγραμματισμένο ραντεβού την ημέρα της εξαφάνισής της.

«Εκτός από τον Κινέζο τον μεσίτη που, από όσο γνωρίζω, δεν έχουν βρει, οι υπόλοιποι έχουν βρεθεί. Έχουν δώσει την κατάθεσή τους στην Αστυνομία», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Βασίλης Καραβασίλης.

Το ραντεβού που δεν πραγματοποιήθηκε

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες για τις τελευταίες επαφές της 50χρονης.

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Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουν γίνει γνωστές, η Γιου Τινγκ επρόκειτο να συναντήσει έναν υδραυλικό στην πολυκατοικία, ωστόσο δεν εμφανίστηκε ποτέ στο προγραμματισμένο ραντεβού.

Ο διαχειριστής του κτιρίου είχε αναφέρει ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Τσεν και μία γυναίκα με το όνομα Λέι προσπάθησαν να την αναζητήσουν, χωρίς να καταφέρουν να εντοπίσουν κάποιο ίχνος της.

«Ήρθαμε στο ραντεβού μας με τον υδραυλικό, και δεν εμφανίστηκε ποτέ. Την έψαχνα εγώ, την έψαχνε ο Τσεν, την έψαχνε η Λέι. Κανείς, τίποτα, εξαφανισμένη. Δεν ήρθε ποτέ», είχε δηλώσει.

Περίπου 20 ημέρες αργότερα, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο Τσεν επικοινώνησε με τον διαχειριστή και τον ενημέρωσε ότι αναζητούσαν τη Γιου Τινγκ, ζητώντας του να απευθυνθεί στη «Γραμμή Ζωής» και να μεταφέρει όσα γνώριζε.

Από τότε, όμως, τα ίχνη του χάθηκαν, με την απουσία του να αποτελεί ένα από τα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά γύρω από την υπόθεση.

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Το τηλεφώνημα για τα 1.500 ευρώ

Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται από τις Αρχές αφορά τηλεφωνική συνομιλία που είχε η Γιου Τινγκ μία ημέρα πριν εξαφανιστεί.

Στο ηχητικό απόσπασμα η 50χρονη ακούγεται να μιλά άπταιστα ελληνικά, ενώ ο συνομιλητής της φέρεται να απαιτεί την καταβολή 1.500 ευρώ.

«Θέλει 1.500 ευρώ. Να τα αφήσει στην πόρτα. Αλλιώς δεν θα δείξουμε, δεν θα δώσουμε τίποτα», ακούγεται στη συνομιλία.

Το περιεχόμενο του τηλεφωνήματος βρίσκεται στα χέρια των Αρχών και αποτελεί ένα από τα στοιχεία που διερευνώνται, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες εξαφανίστηκε η Κινέζα μεταφράστρια.

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Τι κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας

Καθοριστικής σημασίας για την ανασύνθεση των τελευταίων ωρών της Γιου Τινγκ είναι και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας στο σπίτι της στην Αρτέμιδα. Οι καταγραφές αποτυπώνουν τις κινήσεις της κατά το τελευταίο 24ωρο πριν εξαφανιστεί.

Το πρωί της προηγούμενης ημέρας, η 50χρονη εμφανίζεται να πραγματοποιεί επανειλημμένες τηλεφωνικές συνομιλίες στα κινεζικά και στη συνέχεια να ασχολείται με τις δουλειές του σπιτιού.

Στις 10:50 κατεβαίνει τις σκάλες φορώντας λευκά ρούχα, κρατώντας την τσάντα της και ορισμένα έγγραφα, προτού αποχωρήσει από την κατοικία. Περίπου οκτώ ώρες αργότερα επιστρέφει και κλειδώνει την πόρτα.

Στις 19:15 καταγράφεται να βρίσκεται στις σκάλες και να ανταλλάσσει μηνύματα με κάποιο πρόσωπο. Επτά λεπτά αργότερα, στις 19:22, δέχεται το τηλεφώνημα στο οποίο ακούγεται να μιλά ελληνικά.

Αμέσως μετά εμφανίζεται να κρατά έγγραφα, τα οποία ενδέχεται να σχετίζονται με τη συνομιλία που προηγήθηκε. Στις 19:45 τα φώτα σβήνουν, ωστόσο η ίδια συνεχίζει να ανεβοκατεβαίνει τις σκάλες, έχοντας διαρκώς μαζί της το κινητό τηλέφωνό της.

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Οι κάμερες την καταγράφουν να επισκέπτεται επανειλημμένα και το ημιυπόγειο του σπιτιού, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η τελευταία εικόνα

Το επόμενο πρωί, η Γιου Τινγκ σηκώνεται νωρίς, τρώει και ολοκληρώνει τις τελευταίες δουλειές στο σπίτι. Φορά και πάλι λευκά ρούχα και ετοιμάζεται να φύγει, έχοντας μαζί της το κινητό της τηλέφωνο.

Στις 09:55 καταγράφεται από τις κάμερες να φορά τη χιαστί τσάντα της και τα παπούτσια της, να ξεκλειδώνει την πόρτα και να αποχωρεί από την κατοικία. Είναι η τελευταία εικόνα της 50χρονης. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα δεν υπάρχει κάποιο επιβεβαιωμένο ίχνος της.