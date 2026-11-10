Ταυτοποιήθηκε ο τέταρτος δράστης της βίαιης ληστείας στο Μετρό «Μοναστηράκι» -Τι λέει ο αστυνομικός που συνέλαβε τους άλλους τρεις - iefimerida.gr

Στην ταυτοποίηση του τέταρτου δράστη της ληστείας σε βάρος νεαρού στον σταθμό του Μετρό στο Μοναστηράκι, την περασμένη Παρασκευή, προχώρησαν οι Αρχές.

Την ώρα που αναζητείται το τέταρτο άτομο που εμπλέκεται στο περιστατικό, στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται οι άλλοι τρεις δράστες, οι οποίοι επιτέθηκαν στον 21χρονο και τον χτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές, προκειμένου να του αποσπάσουν την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό και την τσάντα που είχε μαζί του.

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«Mας πλησίασε ένα άτομο και μας είπε ότι έπεσε θύμα ληστείας»

Στην ΕΡΤ μίλησε ο ο αστυνομικός της ομάδας «Αριάδνη», ο οποίος μαζί με συνάδελφό του συνέλαβε τους τρεις από τους τέσσερις δράστες, περιγράφοντας καρέ-καρέ την επιχείρηση που ακολούθησε αμέσως μετά τη βίαιη ληστεία.

Όπως ανέφερε, βρίσκονταν μαζί με τον συνάδελφό του στην αποβάθρα του σταθμού, όπου «μας πλησίασε ένα άτομο και μας είπε ότι έπεσε θύμα ληστείας». Ειδικότερα, τους είπε ότι «τον ξυλοκόπησαν και του πήραν την αλυσίδα και τη ζακέτα».

Ένας από τους δράστες συνελήφθη αμέσως, ενώ οι άλλοι δύο επιχείρησαν να διαφύγουν με συρμό του μετρό, πριν ακινητοποιηθούν από τους αστυνομικούς.

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Βρέθηκαν κλεμμένα κινητά από προηγούμενες ληστείες

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή συλληφθείσας εντοπίστηκαν κλεμμένα κινητά τηλέφωνα, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, συνδέονται με προηγούμενες ληστείες που είχαν γίνει με την απειλή μαχαιριού.

Από την έναρξη της δράσης του σχεδίου «Αριάδνη» στις 19 Φεβρουαρίου 2025 μέχρι και σήμερα οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 136.987 ελέγχους στο μετρό, από τους οποίους προέκυψαν 1.763 συλλήψεις, εκ των οποίων 216 αφορούν σε κλοπές και ληστείες.