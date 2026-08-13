 Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βυτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση πάνω σε στροφή - Θα μεταβεί στην Τροχαία το απόγευμα - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βυτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση πάνω σε στροφή - Θα μεταβεί στην Τροχαία το απόγευμα

Οδηγός βυτιοφόρου κάνει προσπέραση πάνω σε στροφή
Οδηγός βυτιοφόρου κάνει προσπέραση πάνω σε στροφή / TikTok
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στην ταυτοποίηση του οδηγού του βυτιοφόρου που έκανε προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου σε «τυφλό» σημείο, θέτοντας σε κίνδυνο οδηγό μηχανής ο οποίος κινείτο κανονικά τη λωρίδα του, προχώρησαν οι αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο οδηγός του βυτιοφόρου ταυτοποιήθηκε μετά από έρευνα της Τροχαίας Αττικής, μέσω της μεταφορικής εταιρείας στην οποία εργάζεται.

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Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες ενώ ενημερώθηκε και η Τροχαία Θεσσαλονίκης.

Με βάση το ίδιο ρεπορτάζ ο οδηγός βρίσκεται μαζί με το βυτιοφόρο στη Χαλκιδική και αναμένεται το στις 7 το απόγευμα να μεταβεί οικειοθελώς στην Τροχαία για να καταθέσει και να λάβει γνώση της δικογραφίας που σχηματίζεται εις βάρος του.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, φέρεται να έγινε στο ύψος της Λίμνης Πλαστήρα.

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