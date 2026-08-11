Ταυτοποιήθηκε 38χρονος Βούλγαρος για την καταδίωξη από Κόρινθο έως Αντίρριο -Είχε εμβολίσει και περιπολικά - iefimerida.gr

Σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση καταδίωξης που ξεκίνησε από την Κόρινθο και κατέληξε στο Αντίρριο, με τον οδηγό του οχήματος να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς και να εμβολίζει περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. στην προσπάθειά του να διαφύγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ασφάλεια Πατρών, η οποία ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης, κατάφερε να ταυτοποιήσει τον οδηγό του αυτοκινήτου.

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Πρόκειται για έναν 38χρονο υπήκοο Βουλγαρίας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Μεσολογγίου και πλέον αναμένεται η έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 38χρονου, ο οποίος μέχρι στιγμής παραμένει άφαντος, όπως αναφέρει το tempo24.news.

Η καταδίωξη που ξεκίνησε από την Κόρινθο

Η επεισοδιακή καταδίωξη ξεκίνησε στην Κορινθία και συνεχίστηκε για αρκετά χιλιόμετρα, με την Αστυνομία να καταδιώκει το όχημα μέχρι την περιοχή του Αντιρρίου και τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.

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Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο οδηγός φέρεται να κινήθηκε και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας πάνω στη Γέφυρα, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εγκλωβίσουν σε χωράφι στην περιοχή του Αντιρρίου Αιτωλοακαρνανίας.

Για να ακινητοποιήσουν το όχημα, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τα ελαστικά του αυτοκινήτου, όμως ο οδηγός δεν παραδόθηκε, εγκατέλειψε το όχημα και συνέχισε τη διαφυγή του πεζός, καταφέρνοντας να απομακρυνθεί από το σημείο πριν συλληφθεί.

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Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 38χρονος φέρεται να είχε εμπλακεί σε περιστατικό κλοπής σε βάρος Δανών τουριστών στα Μέγαρα.

Ακολούθησε η καταδίωξη από αστυνομικούς, η οποία εξελίχθηκε σε θρίλερ και ολοκληρώθηκε στο Αντίρριο, με τον οδηγό να εγκαταλείπει το αυτοκίνητο και να διαφεύγει.