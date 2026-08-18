 Ταυτοποιήθηκε η 82χρονη που πήγαινε ανάποδα στην Αθηνών-Κορίνθου: Δεν κατάλαβε ότι ήταν σε λάθος ρεύμα, είχε λήξει το δίπλωμά της - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Ταυτοποιήθηκε η 82χρονη που πήγαινε ανάποδα στην Αθηνών-Κορίνθου: Δεν κατάλαβε ότι ήταν σε λάθος ρεύμα, είχε λήξει το δίπλωμά της

Ηλικιωμένη με Mercedes πήγαινε ανάποδα στην Αθηνών - Κορίνθου
Ηλικιωμένη με Mercedes πήγαινε ανάποδα στην Αθηνών - Κορίνθου / Instagram: zenthereal_
ΚΑΤΙΑ ΝΙΑΚΑΡΗ
Κάτια Νιάκαρη

Η γυναίκα που οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές.

Πρόκειται για μια 82χρονη η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν φαίνεται να είχε αντιληφθεί ότι οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα και όταν είδε την Τροχαία σοκαρίστηκε.

Η ηλικιωμένη δεν συνελήφθη, ωστόσο θα σχηματιστεί εις βάρος της δικογραφία.

Να σημειωθεί πως το δίπλωμά της είχε λήξει, σύμφωνα με πληροφορίες, από τις 28 Μαΐου.

Το λάθος της, που ευτυχώς δεν προκάλεσε κάποιο ατύχημα, καταγράφηκε από διερχόμενο οδηγό μηχανής, ο οποίος την είδε να πηγαίνει κατά πάνω του και έκανε στα δεξιά για να την αποφύγει.

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