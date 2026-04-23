Ο ταξίαρχος έφτασε πριν από τη ΔΙΑΣ στο πάρκο του Αγίου Δημητρίου -Πήγε για το συμβάν και είδε τον γιο του νεκρό - iefimerida.gr

Απαντήσεις στο κινητό του 25χρονου γιου του ταξίαρχου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο Πάρκο του Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, ψάχνουν οι Αρχές.



Όλα τα σενάρια για την υπόθεση είναι ανοικτά και εξετάζονται από τις Αρχές. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου διευκρίνισε ότι δεν εξετάζεται το σενάριο της ληστείας καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν τα προσωπικά του αντικείμενο. Οι Αρχές, σύμφωνα με την Κωνσταντία Δημογλίδου, έχουν θέσει στο μικροσκόπιο τις επικοινωνίες του και αν τυχόν είχε κανονίσει κάποιου είδους συνάντηση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δημογλίδου για νεκρό 25χρονο στον Άγιο Δημήτριο: Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει οπαδικό επεισόδιο

Αναφορικά με τα περί οπαδικού επεισοδίου, η κυρία Δημογλίδου επισήμανε ότι «δεν υπάρχει στοιχείο που να έχει στα χέρια της αστυνομίας μέχρι στιγμής που να προκύπτει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν αναφορές από κατοίκους για άτομα που μπορεί να είδαν νωρίτερα να εισέρχονται στο πάρκο, αλλά δεν επιβεβαιώνονται από τους αστυνομικούς και δεν συμπίπτουν με τον χρόνο που βρέθηκε το θύμα».



Η κυρία Δημογλίδου τόνισε ότι πρόκειται για μια δύσκολη έρευνα, καθώς πρόκειται για μια μεγάλη έκταση δίχως κάμερες. «Προφανώς ο δράστης ή οι δράστες από κάπου εξήλθαν, αυτό αναζητούν οι αστυνομικοί. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε απασχολήσει ξανά την αστυνομία».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άγιος Δημήτριος: Ο πατέρας του 25χρονου είδε πριν από την αστυνομία τη σορό του γιου του

Ο 25χρονος εντοπίστηκε περίπου στις 21:00, όταν αλλοδαπός ενημέρωσε την αστυνομία για νεαρό χωρίς τις αισθήσεις του στο πάρκο.



Στο σημείο έσπευσαν άμεσα περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.



Τραγική φιγούρα ο πατέρας του ο οποίος κατά πληροφορίες έφτασε στο σημείο μόλις λίγα λεπτά πριν από την ομάδα ΔΙΑΣ.



Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ κλιμάκιο βρέθηκε στο σημείο για αυτοψία και συλλογή στοιχείων.