Τασούλας: Συλλυπητήριο μήνυμα στον βασιλιά της Ισπανίας για τα θύματα της σύγκρουσης τρένων στο Τολέδο - iefimerida.gr

Μήνυμα προς τον βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππο ΣΤ' απέστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εκφράζοντας -εκ μέρους του ελληνικού λαού και του ιδίου προσωπικά- τα ειλικρινή συλλυπητήρια για τα θύματα από τη σύγκρουση τρένων στο Τολέδο.

Ειδικότερα, στο συλλυπητήριο μήνυμά του, ο κ. Τασούλας αναφέρει: «Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία. Οι σκέψεις μου βρίσκονται στα θύματα και τις οικογένειές τους, στους τραυματίες, καθώς και σε όλους όσοι συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής βοήθειας».

Ο ΠτΔ προσθέτει ότι «εκ μέρους του ελληνικού λαού και προσωπικώς, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, τις θερμότερες ευχές μου για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τον ισπανικό λαό».

«Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, συμμεριζόμαστε τον πόνο και ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε όλους όσοι δοκιμάζονται από αυτήν την τραγωδία» τονίζει ο Κ. Τασούλας.

ΑΠΕ - ΜΠΕ