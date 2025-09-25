Κ. Τασούλας για Ταινιοθήκη της Ελλάδος: Θεματοφύλακας της κινηματογραφικής μας κληρονομιάς - iefimerida.gr

Για το έργο της Ταινιοθήκης της Ελλάδος στην έρευνα, συγκέντρωση, διάσωση και προβολή της ελληνικής και παγκόσμιας κινηματογραφικής κληρονομιάς ενημερώθηκε σήμερα ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

Στο Προεδρικό Μέγαρο βρέθηκαν η πρόεδρος της Ταινιοθήκης, Μαρία Κομνηνού και η αντιπρόεδρος Αφροδίτη Λίτη, ενημέρωσαν τον Κωνσταντίνο Τασούλα και του απηύθυναν πρόσκληση να παραστεί στο αφιέρωμα «Η Ειρήνη Παπά στη μεγάλη οθόνη» που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τις ευχαρίστησε για την ενημέρωση και εξήρε την συμβολή της Ταινιοθήκης της Ελλάδος ως θεματοφύλακα της κινηματογραφικής μας κληρονομιάς, που ενισχύει την πολιτιστική ταυτότητα της χώρας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ