Ταμείο Ανάκαμψης: Το Χιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά μετατρέπεται σε σύγχρονο προορισμό τεσσάρων εποχών -Μία επένδυση 10 εκατ. ευρώ - iefimerida.gr

Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν χρηματοδοτεί μόνο μεγάλα έργα, αλλά στηρίζει και πρωτοβουλίες τοπικών φορέων που συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αναβάθμιση του χιονοδρομικού κέντρου Λαϊλιά Σερρών, με δικαιούχο του έργου τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Σερρών. Μάλιστα, η ένταξη του έργου τον Φεβρουάριο του 2026 και η ολοκλήρωσή του στις 30 Ιουλίου καταδεικνύουν την αποτελεσματική διαχείριση και τον συντονισμό για την τήρηση των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης.

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Παρουσία του πρωθυπουργού τα εγκαίνια

Χθες πραγματοποιήθηκαν, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, τα εγκαίνια των αναβαθμισμένων εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου Λαϊλιά Σερρών.

Το έργο εντάχθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», κατόπιν ανακατανομής του προϋπολογισμού στο έργο του ορεινού τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού. Αποτέλεσε στρατηγική επιλογή για την περαιτέρω ενίσχυση των τουριστικών υποδομών της Βόρειας Ελλάδας και υλοποιήθηκε υπό την ειδική επίβλεψη της Υπουργού Τουρισμού, η οποία ανέλαβε τον συντονισμό των ενεργειών, από πλευράς Υπουργείου και δικαιούχου, για την έγκαιρη ολοκλήρωσή του εντός των ιδιαίτερα στενών και ανελαστικών χρονοδιαγραμμάτων.

Το επενδυτικό σχέδιο, συνολικής ενίσχυσης ύψους 9.983.000 ευρώ, ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 30 Ιουλίου και περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αθλητικών και πολυλειτουργικών ψυχαγωγικών υποδομών, δράσεις με περιβαλλοντικό αποτύπωμα και παρεμβάσεις προσβασιμότητας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η αναβάθμιση του χιονοδρομικού κέντρου Λαϊλιά εντάσσεται στις στοχευμένες πρωτοβουλίες του Υπουργείου Τουρισμού για την περαιτέρω ενίσχυση της ορεινότητας και την επίτευξη ισόρροπης, χωρικά και χρονικά, τουριστικής ανάπτυξης με όρους βιωσιμότητας.