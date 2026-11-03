Ταχιάος: Το 2027 η επανεκκίνηση του μετροπόντικα στη Γραμμή 4 - iefimerida.gr

Την εκτίμηση ότι ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας δεν πρόκειται να επανεκκινήσει πριν από τις αρχές του 2027 διατύπωσε ο Νίκος Ταχιάος.

Ταχιάος για Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας

Στην πορεία κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, στις επόμενες επεκτάσεις των δικτύων σταθερής τροχιάς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική, επικεντρώθηκε η συζήτηση για τις υποδομές στο συνέδριο «Green Deal Greece 2026», που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), σε συνεργασία με το economix.gr, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος αναφέρθηκε στις τεχνικές διαδικασίες και στους ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Γραμμή 4.

Όπως ανέφερε, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή συνέχιση των εργασιών, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει αντικειμενικό πρόβλημα που να επιβάλλει την εκκένωση κτιρίων κατά μήκος της χάραξης. Διευκρίνισε ότι θα εφαρμοστούν όσα προβλέψουν οι σχετικοί έλεγχοι, ενώ τόσο η πρόταση της κατασκευαστικής κοινοπραξίας όσο και οι αξιολογήσεις της «Ελληνικό Μετρό» συγκλίνουν στη δυνατότητα ασφαλούς συνέχισης του έργου.

Παράλληλα, ο κ. Ταχιάος έκανε λόγο για προσπάθεια πολιτικοποίησης του ζητήματος, σημειώνοντας ότι «κάποιοι έχουν θιγεί».

Αναφερόμενος στο Μετρό Θεσσαλονίκης, υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός των μελλοντικών επεκτάσεων πρέπει να ανταποκρίνεται στις πραγματικές συγκοινωνιακές ανάγκες της πόλης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε πυκνοκατοικημένες και δυναμικές περιοχές, όπως ο Εύοσμος. Αντίθετα, η επέκταση προς το αεροδρόμιο δεν αποτελεί άμεση προτεραιότητα και θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των μεγάλων έργων, ο υφυπουργός τόνισε την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας και ρεαλιστικής ιεράρχησης των προτεραιοτήτων.

Χρ. Φαφούτης: Προτεραιότητα η επέκταση προς Ίλιον - Εξετάζονται δύο χαράξεις για Γλυφάδα

Στον σχεδιασμό των επόμενων επεκτάσεων του Μετρό αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, Χρήστος Φαφούτης, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα για την Αθήνα αποτελεί η επέκταση της Γραμμής 2 προς το Ίλιον.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για έργο μήκους τεσσάρων χιλιομέτρων, που προβλέπει την κατασκευή τριών νέων σταθμών. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ολοκληρωθεί οι περιβαλλοντικές εγκρίσεις και ακολουθεί η ανάλυση κόστους-οφέλους, προκειμένου να αναζητηθούν οι αναγκαίοι χρηματοδοτικοί πόροι.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι εξετάζονται δύο εναλλακτικές χαράξεις για την επέκταση του Μετρό προς τη Γλυφάδα.

Για τη Γραμμή 4, ο κ. Φαφούτης ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η υφιστάμενη χάραξη, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη η αξιολόγηση των τεχνικών εκθέσεων των εμπειρογνωμόνων και η προετοιμασία μελετών αποκατάστασης και πρόσθετων παρεμβάσεων.

Αναφερόμενος στο Μετρό Θεσσαλονίκης, σημείωσε ότι μετά την ένταξη της επέκτασης της Καλαμαριάς στο δίκτυο, η μέση ημερήσια επιβατική κίνηση υπολογίζεται σε 126.800 επιβιβάσεις, ενώ τον Οκτώβριο καταγράφηκε αύξηση 17,8% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις αναβάθμισης των υποδομών του Τραμ, μεταξύ των οποίων η επέκταση του αμαξοστασίου για τη φιλοξενία 22 οχημάτων, η αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων και η δημιουργία εγκαταστάσεων επιθεώρησης τροχαίου υλικού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δ. Αναγνώπουλος: Μείωση της συμφόρησης έως 50% με την αναβάθμιση του κόμβου Μεταμόρφωσης

Στις οδικές υποδομές και στις παρεμβάσεις που μπορούν να περιορίσουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής επικεντρώθηκε ο γενικός γραμματέας Υποδομών, Δημήτριος Αναγνώπουλος.

Όπως επισήμανε, η αναβάθμιση του κόμβου Μεταμόρφωσης εκτιμάται ότι μπορεί να μειώσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή ακόμη και κατά 50%, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση των μετακινήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον σχεδιαζόμενο οδικό άξονα Ελευσίνα - Οινόφυτα, ο οποίος θα επιτρέπει την παράκαμψη της πρωτεύουσας, περιορίζοντας την κυκλοφοριακή επιβάρυνση και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Ο κ. Αναγνώπουλος υπογράμμισε ότι οι νέες υποδομές πρέπει να σχεδιάζονται με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, λαμβάνοντας υπόψη την ανθεκτικότητα απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις, αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες των πολιτών.

Παράλληλα, επισήμανε ότι το υψηλό κόστος των μεγάλων έργων καθιστά απαραίτητη την προσεκτική αξιολόγηση και ιεράρχηση των παρεμβάσεων, με βασικό κριτήριο τη βελτίωση της καθημερινότητας και τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού και αναπτυξιακού οφέλους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συζήτηση, την οποία συντόνισε η δημοσιογράφος Φαίη Χρυσοχόου, συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, Διονύσης Γεωργόπουλος, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Roikos Engineering Consultants, Κωνσταντίνος Καλέργης, και ο Chief Technical Officer Construction Management Services της PLANET, Δημήτρης Αρβανίτης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ