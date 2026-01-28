Τα πρόσωπα του φρικτού τροχαίου στη Ρουμανία -Ταξίδευαν παρέα για να δουν τον ΠΑΟΚ στη Λιόν - iefimerida.gr

Θλίψη επικρατεί στο πανελλήνιο από τον τραγικό θάνατο των φιλάθλων του ΠΑΟΚ σε τροχαίο στη Ρουμανία, καθώς ταξίδευαν για να βρεθούν δίπλα στην ομάδα τους στο ματς με τη Λιόν.



Στο βαν, με το οποίο ξεκίνησαν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, επέβαιναν 10 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Η τραγωδία σημειώθηκε όταν το όχημά τους συγκρούστηκε με σφοδρότητα με φορτηγό, ενώ κινούνταν επί της DN6-E70, κοντά στη Λουγκοτζέλουλ, στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου Λούγκοϊ.



Το βαν φέρεται να επιχείρησε να κάνει προσπέραση, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το διερχόμενο φορτηγό, με συνέπεια να διαλυθεί ολοσχερώς.

Την Πέμπτη η αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Στο τροχαίο δυστύχημα σκοτώθηκαν οι επτά από τους 10 φιλάθλους του ΠΑΟΚ που επέβαιναν στο βαν, ενώ οι τρεις τραυματίστηκαν. Ο ένας είναι πολυτραυματίας και οι άλλοι δύο φέρουν ελαφρά τραύματα.



Χρήστος Ζέζιος

Το πρωί της Πέμπτης, ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας πρόκειται να αναχωρήσει από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας με προορισμό τη Ρουμανία ώστε να πραγματοποιήσει την αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών. Οι τραυματίες θα μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στη Θεσσαλονίκη.



Ο οδηγός της νταλίκας, μιλώντας για το τροχαίο-σοκ, είπε: «Οδηγώ νταλίκα 34 χρόνια και δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου κάτι παρόμοιο. Έχω κάνει πάνω από 1.000.000 χιλιόμετρα και πρώτη φορά συναντώ τέτοια συνθήκη».



Οι ρουμανικές αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες οχημάτων που κινούνταν στον ίδιο δρόμο. Στο μικροσκόπιο έχει μπει βίντεο από οχήματα που βρίσκονταν μπροστά και πίσω από το βαν, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η πορεία του πριν από τη μοιραία σύγκρουση.