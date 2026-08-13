Τα ονόματα που έχουν γιορτή στις 15 Αυγούστου - iefimerida.gr

Είμαστε λίγο πριν από τη μεγάλη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου, τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης και το τέλος της νηστείας.

Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως ονομάζεται, είναι μεγάλη μέρα για τη Χριστιανοσύνη. Τα σπίτια γεμίζουν κόσμο, οικογένειες ενώνονται, πανηγύρια στήνονται σε κάθε πόλη της Ελλάδας, ενώ όλοι έχουν κάποιον δικό τους που γιορτάζει την ημέρα αυτή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποιοι γιορτάζουν τον Δεκαπενταύγουστο;

Πολλά είναι τα ονόματα που γιορτάζουν την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου. Στις 15 Αυγούστου γιορτάζεται η Κοίμηση της Θεοτόκου.

Πολλοί άνθρωποι γιορτάζουν την ονομαστική τους γιορτή, όπως η Μαρία, ο Παναγιώτης, η Δέσποινα.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο τον Δεκαπενταύγουστο θα πούμε «Χρόνια Πολλά» στους:

Παναγιώτη, Πάνο, Πανούσο, Παναγή, Πανάγο, Γιώτη, Τάκη, Πανίκο, Παναγιώτα, Γιώτα, Παναγιούλα, Γιούλα, Παναγούλα, Πένυ, Νάγια, Πανυχρούλα

Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη,

Μαρία, Μαργέτα, Μαριέττα, Μαργετίνα, Μάρω, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγώ, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρίτσα, Μανιώ, Μαίρη, Μαρινίκη, Μυρέλλα, Μάνια, Μάρα, Μάριος

Γεσθημανή, Θεοτόκης, Θεοτοκία

Μαριάντζελα, Μαρινέλα

Ελεούσα, Λούση, Ελώνα, Ελλώνα, Ελόνα

Ηλιοστάλακτη, Καθολική

Κρυστάλλω, Κρουστάλλω, Κρουστάλω, Κρυσταλία, Κρυσταλλία, Κρουσταλένια

Πρέσβεια, Πρεσβεία

Συμέλα, Σιμέλα, Σουμελά

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χρόνια πολλά σε όλους!