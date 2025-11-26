Αλλάζει ο χάρτης της Πελοποννήσου -Αυτά είναι τα 4 μεγάλα έργα που την μεταμορφώνουν - iefimerida.gr

﻿Το εκτεταμένο πρόγραμμα έργων που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή σε όλη την Επικράτεια της Πελοποννήσου παρουσίασε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

Ενημέρωση για την πορεία ορισμένων εκ των πιο σημαντικών έργων που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα έδωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμαςστο πλαίσιο του 2ου Forum Πελοποννήσου, με κεντρικό θέμα «Αυτοδιοίκηση: Αποκεντρωμένη – Ανθεκτική – Βιώσιμη» που έλαβε χώρα την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου.﻿

Διαβάστε περισσότερα στο carandmotor.gr