Αλλάζει ο χάρτης της Πελοποννήσου -Αυτά είναι τα 4 μεγάλα έργα που την μεταμορφώνουν - iefimerida.gr

Το εκτεταμένο πρόγραμμα έργων που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή σε όλη την Επικράτεια της Πελοποννήσου παρουσίασε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.
Ενημέρωση για την πορεία ορισμένων εκ των πιο σημαντικών έργων που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα έδωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμαςστο πλαίσιο του 2ου Forum Πελοποννήσου, με κεντρικό θέμα «Αυτοδιοίκηση: Αποκεντρωμένη – Ανθεκτική – Βιώσιμη» που έλαβε χώρα την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου.
