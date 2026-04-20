Τα μπλόκα της Τροχαίας «φρέναραν» τους μεθυσμένους οδηγούς: Μόλις το 0,7% πάνω από το όριο στους τελευταίους ελέγχους - iefimerida.gr

Οι σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στους δρόμους της Αττικής φαίνεται πως φέρνουν αποτελέσματα, αφού από τα στοιχεία προκύπτει ότι έχει πέσει το ποσοστό των μεθυσμένων οδηγών.

Πριν από δύο χρόνια στους ελέγχους οδηγών οχημάτων για αλκοτέστ το 4-7% εντοπίζονταν πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Πλέον το ποσοστό όσων έχουν καταναλώσει πάνω από το επιτρεπτό όριο αλκοόλ είναι 0,7%, γεγονός που φανερώνει ότι η απόφαση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για καθημερινούς και σαρωτικούς ελέγχους δείχνει πως αποδίδει.

Τι έδειξαν οι έλεγχοι το τριήμερο 16-20/4

Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο τριήμερο (βραδινές ώρες της 16/04/2026 έως πρωινές ώρες της 20/04/2026) από Αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

44.637 έλεγχοι οδηγών οχημάτων για αλκοτέστ, εκ των οποίων προέκυψαν

288 παραβάσεις με θετικό αποτέλεσμα αλκοτέστ.

Βεβαιώθηκαν δεκατρείς (13) παραβάσεις σε βαθμό πλημμελήματος για τους οποίους ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία (ποσοστό άνω των 0,60 mgr/l εκ. αέρα)

Ειδικότερα, βεβαιώθηκαν:

86 διοικητικές παραβάσεις για 0,10 με 0,24 mgr/ L εκ. αέρα ,

134 διοικητικές παραβάσεις για 0,25 με 0,40 mgr/ L εκ. αέρα ,

55 διοικητικές παραβάσεις για 0,41 με 0,60 mgr/ L εκ. αέρα,

13 διοικητικές παραβάσεις άνω των 0,60 mgr/ L εκ. αέρα.

Το ποσοστό είναι περίπου 0,65 %

Συνολικά βεβαιώθηκαν 4.132 παραβάσεις και συνελήφθησαν 24 οδηγοί με κυριότερες: